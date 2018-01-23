Единственную в мире деревянную синагогу вернут еврейской общине в Томске

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Власти Томска 1 февраля передадут еврейской общине единственную в мире деревянную синагогу, сохранившуюся до наших дней, на торжественную церемонию передачи приедет главный раввин России Берл Лазар, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.

"Синагога отнесена к объектам культурного наследия регионального значения. Ее название – "Солдатская" — связано с кантонистами, рекрутами 8-го Томского пехотного полка, которые ее и построили. История строительства синагоги также тесно связана с именем Герцеля Цама, как утверждают историки, единственного российского еврея, получившего в XIX веке офицерский чин", — отмечают в пресс-службе главного раввина страны.

Под руководством Цама в 1872 году в Томске сначала появилась молитвенная школа для военных, а уже в 1906 году она превратилась непосредственно в синагогу. Это произошло после того как здание сильно повредил пожар.

"Солдаты, борясь с последствиями происшествия, сделали строение больше – и в ширину, и в высоту. Теперь на нем стали красоваться три купола, а двери и наличники украсила деревянная резьба – свиток Торы, звезды Давида, виноградные гроздья. В новом облике это место стало называться Солдатской синагогой", — рассказали в пресс-службе.

В начале 2018 года власти города приняли окончательное решение о передаче ключей от синагоги в руки еврейской общины. В программе визита главного раввина России в Томск запланирована встреча с губернатором и мэром, участие в торжественной церемонии передачи ключей, посещение строящегося еврейского общинного центра, молитва в переданном здании Солдатской синагоги и встреча с участниками еврейского молодежного клуба.