Папа Франциск призвал защищать достоинство всех людей

ВАТИКАН, 23 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал участников открывающегося во вторник в Давосе Всемирного экономического форума искать возможности для создания более справедливых и солидарных общественных систем, "способных вернуть достоинство тем людям, которые сегодня живут в огромной неопределенности и даже не могут мечтать о лучшем мире".

"Постоянная финансовая нестабильность породила новые проблемы и серьезные вызовы, с которыми приходится иметь дело правительствам, такие как рост безработицы, увеличение разных форм бедности, расширение социально-экономического разрыва и новые формы рабства, часто коренящиеся в конфликтных ситуациях, миграции и различных социальных проблемах", — говорится в послании папы Франциска участникам форума, текст которого поступил в распоряжение РИА Новости.

Понтифик обратил особое внимание на то, что в современном глобализированном мире, движимым стремлением получить прибыль любой ценой, даже самые последние достижения технологии зачастую способствуют дальнейшей фрагментации общества и индивидуализму.

"В этом контексте принципиально важно защищать достоинство личности, в частности, предоставляя всем людям реальные возможности для целостного человеческого развития и осуществляя экономическую политику, благоприятствующую семье", — подчеркнул Франциск.

Папа Римский также поблагодарил организаторов Всемирного экономического форума за приглашение приехать в Давос в 2018 году и приветствовал их желание включить обсуждение перспектив Католической церкви в общую дискуссию.

48-й Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет 23-26 января.