Посол США приехал в Новый Иерусалим, чтобы искупаться в купели

ИСТРА (Московская обл.), 21 янв — РИА Новости. Делегация посольства США во главе с послом Джоном Хантсманом приехала в Новоиерусалимский мужской монастырь в Подмосковье, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

Сейчас посол и сотрудники осматривают монастырь, руководство обители организовало для них небольшую экскурсию. Затем, как ожидается, посол окунется в иордань.

Купель монастыря оборудована на реке Истра в 100 метрах от стен обители (это место также называют Иордан по аналогии со Святой землёй). К ней ведут деревянные ступени, на которые постелены зеленые дорожки. Около купели стоят палатки для переодевания.

Перед приездом делегации посольства дорожки и купель очистили ото льда.