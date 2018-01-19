Папа Римский Франциск во время встречи с журналистами в аудиториуме Павла VI в Ватикане

Папа Римский Франциск во время встречи с журналистами в аудиториуме Павла VI в Ватикане

МЕХИКО, 18 янв — РИА Новости. Папа Римский Франциск, завершающий в четверг свой визит в Чили, остановил кортеж, чтобы помощь упавшей с лошади женщине-полицейской.

Запись инцидента опубликована в социальных сетях. Понтифик ехал по улицам города Икике, когда лошадь одной из полицейских, видимо, напуганная криками толпы, вышла из-под контроля и сбросила женщину прямо рядом с машиной понтифика. Водителю даже пришлось резко отворачивать в сторону.

Увидев происшедшее, папа Римский нарушил протокол, остановил автомобиль, спустился вниз и подошел к лежащей на земле женщине, чтобы узнать о ее самочувствии. Она получила удар при падении.

По завершении визита в Чили папа Римский вылетит в Перу, где пробудет до воскресенья, 21 января. В Чили понтифик отслужил три мессы, принес извинения за скандалы со священниками-педофилами и встретился с пострадавшими от их действий.