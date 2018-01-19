В Москве более 104 тысяч человек искупались в прорубях на Крещение

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Свыше 104 тысяч человек уже окунулись в проруби во время Крещенских купаний на территории Москвы, происшествий не допущено, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы столичного главка МЧС РФ.

"По состоянию на 12.00, места для проведения обряда крещенского купания посетили более 166 тысяч человек, из них искупались более 104 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, происшествий во время крещенских купаний в Москве не допущено.

"В ходе патрулирования водных объектов совместно с органами внутренних дел были выявлены пять неорганизованных мест купаний и приняты меры по недопущению к ним граждан", — добавил представитель ведомства.

К мероприятиям по обеспечению безопасности людей в местах крещенских купаний привлекались порядка 1,3 тысячи сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы и добровольцев, 335 единиц техники, в том числе 16 судов на воздушной подушке.