Пучков окунулся в прорубь во время Крещенских купаний в Звенигороде

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков окунулся в прорубь во время Крещенских купаний в подмосковном Звенигороде, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

"Министр по случаю Крещения побывал в храме святого благоверного князя Александра Невского в подмосковном Звенигороде и принял участие в купаниях, трижды окунувшись в прорубь", — сказал собеседник агентства. Глава МЧС ежегодно принимает участие в Крещенских купаниях.

Храм св. Благоверного князя Алекандра Невского в Звенигороде было решено построить в 1897 году собранием городских уполномоченных города в память почившего императора Александра III. Его строительство началось в 1898 году.

В Александро-Невском храме хранятся частицы мощей св. Николая Чудотворца, св. Александра Невского, первомученика архидиакона Стефана, св. Амвросия Медиоланского, великомученика Федора Тирона, мученицы Татьяны, святого Иоанна Воина, преподобного Евфимия Афонского, преподобного Ферапонта Можайского.