Папа Римский призвал к возобновлению палестино-израильского диалога

ВАТИКАН, 18 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал к срочному возобновлению диалога между Израилем и Палестиной, нацеленного на мирное сосуществование двух государств в рамках согласованных между ними границ и при полном уважении особого статуса Иерусалима.
"Со своей стороны Святой престол не прекратит призывать к срочной необходимости возобновления диалога между израильтянами и палестинцами для переговорного решения, нацеленного на мирное сосуществование двух государств в рамках согласованных между ними границ, признанных на международном уровне, при полном уважении особой природы Иерусалима, значение которого выходит за рамки любых соображений относительно территориальных вопросов", — подчеркнул Франциск.
В папском послании отмечается, что особый статус Иерусалима также должен быть гарантирован на международном уровне, что позволит в будущем добиться примирения на всем Ближнем Востоке.