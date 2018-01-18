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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Крещенский сочельник: почему Церковь не велит прыгать в прорубь

08:0018.01.2018
(обновлено: 10:22 18.01.2018)
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© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкКрещенские купанияКрещенские купания
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Сергей Стефанов. Купания на жутком холоде и повсеместное освящение водоемов — православные христиане в четверг отмечают Крещенский сочельник, день накануне одного из двенадцати главных церковных праздников — Крещения Господня, или Богоявления. О смысле Крещенского сочельника и о том, действительно ли в этот день абсолютно вся вода благодатна, — в материале РИА Новости.

"Жертва со стороны человека"

Как в Крещенский, так и в Рождественский сочельник полагается строгий пост — пища без растительного масла. Монастырский устав предписывает так называемое cухоядение: хлеб, овощи, фрукты. Традиционное блюдо этих дней — сочиво, распаренная пшеница с медом, орехами и другими добавками.

Прихожане во время праздничного Рождественского богослужения в Казанском соборе Санкт-Петербурга. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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"Один день строгого поста, вплоть до полного воздержания от пищи, — это самая древняя разновидность подготовки к празднику, некая жертва со стороны человека, — рассказывает настоятель Пятницкого подворья Троице-Сергиевой лавры, доцент Московской духовной академии (МДА) протоиерей Павел Великанов. — Вот мы хотим получить нечто от Бога, но что мы, со своей стороны, готовы Ему принести? Мы ничего Ему принести не можем, потому что все это и так Божие. Но мы можем ограничить себя в том, на что имеем вполне законное право. Это своего рода подвиг воздержания, отсечения того, что не является жизненно необходимым, выражение нашей готовности нечто отдать Богу".

В первые века христианства Рождество Христово и Крещение Господне отмечались в один день, на празднике, который назывался Богоявление, — явление Бога на Земле. Однако со временем празднование двух событий — рождение Иисуса Христа и Его крещение в водах Иордана — было разнесено по времени, а дни между этими двумя праздниками стали называть Святками, то есть святыми днями, в которые отменялся обязательный пост по средам и пятницам.

"Праздники Рождества Христова и Крещения Господня указывают на разные аспекты Богоявления, — говорит доцент МДА, кандидат богословия, священник Михаил Желтов. — Если первый посвящен началу земного служения Богочеловека Иисуса Христа, самому Его явлению на земле, то второй — началу Его проповеди, явлению Его обществу и откровению о Его Богосыновстве в момент Крещения от Иоанна Предтечи в реке Иордан".

Два великих освящения воды

В Крещенский сочельник, согласно церковному уставу, совершается чин великого освящения воды. В сам праздник Крещения этот же чин по традиции повторяется еще раз.

"Суть великого освящения воды заключается в том, что христиане верят: через Боговоплощение, через пришествие Бога на Землю в человеческой плоти происходит освящение не только самого человека как такового, но и всех стихий на Земле. Мир действием силы Божией получает возможность качественного изменения. Когда преодолевается вражда между человеком и Богом, то и сам мир испытывает определенное воздействие этих живительных божественных сил", — поясняет протоиерей Павел Великанов.

Некоторые верующие полагают, что в крещенскую ночь вся вода становится святой автоматически, в том числе и та, которая течет из крана, однако в Русской православной церкви не делают таких обобщений, ибо "воспринимается как освященное в Церкви то, что в церкви и освящается".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (справа) совершает чин коленопреклонения во время Божественной литургии. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Святая вода, погружения в проруби-иордани — вот с чем прежде всего связано в массовом народном сознании Крещение. Длинные очереди граждан с различными емкостями к тому или иному храму — привычная картина в больших мегаполисах в эти дни. По словам отца Павла, он нередко встречает представителей других вероисповеданий и самых разных национальностей, которые хотят принести домой крещенскую воду и каким-то образом ее использовать.

Вместе с тем в Церкви постоянно напоминают, что святая вода — не панацея, а смысл праздника не в этом. К слову, крещенская вода остается после Богоявления во многих храмах, и в другие дни года ее можно точно так же свободно получить, но уже без всяких очередей.

"Кто-то сильно мотивирован к регулярному хождению в храм, кто-то практически не мотивирован, и ему хочется смотреть на Церковь как на пространство такой, условно скажем, православной, духовной защиты от каких-то злых сил, и лишь такой горизонт для человека оказывается приемлемым, — размышляет Великанов. — Часто не видят, что Церковь не только от негативного защищает, но и прежде всего стремится развивать все лучшее, все светлое, что есть в человеке".

Массовые крещенские купания и церковный устав

В отличие от освящения воды в храмах после литургии в сочельник, вечерние походы верующих к проруби, молебны и купания в освященных водах в крещенскую ночь не принадлежат к собственно церковной традиции. Устав это никак не предписывает. Более того, некоторые священнослужители даже предостерегают от подобных обычаев.

"Во-первых, не все обладают соответствующим здоровьем, — отмечает священник Михаил Желтов. — Все же мы живем не на берегах Средиземного моря. Во-вторых, крещенские купания в последние годы превратились в самое настоящее суеверие: кто-то, например, уверен, что простое купание в проруби, пусть и в освященной воде, прощает все грехи, хотя Церковь не учит подобному. Некоторые полагают, что после погружения в прорубь нужно непременно выпить горячительного, а это никак не сочетается с соблюдением поста перед великим праздником. Вообще, в церковном уставе отсутствует хоть какое-либо упоминание о подобном действии, и некоторые ревнители указывают, что оно в чем-то даже противоречит древним канонам Церкви".

В старину на Руси в Крещенский сочельник воду освящали в храме. Эта вода потом разбиралась прихожанами по домам и считалась великой святыней. В сам же день Крещения совершали праздничный крестный ход к реке. Преподаватель МДА замечает, что традиция крещенских купаний, причем преимущественно ночью, стала "массовой — именно массовой — уже в постсоветское время: это такое народное православие".

Крещенские купания. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Около 2,5 тысяч человек будут дежурить во время крещенских купаний в Москве
Действительно, теперь ежегодно федеральные и региональные ведомства обнародуют официальные данные о том, сколько верующих примут участие в купаниях и сколько человек будут обеспечивать их безопасность, какие площадки и где оборудуют, какие удобства, помимо горячего чая, организуют у речек и водоемов. Такие же подробные отчеты делают и после празднества. Все это широко освещается в СМИ.

Впрочем, сама по себе традиция эта не нова. Схожие обычаи, добавляет отец Михаил, есть в разных странах. "На Балканах распространена традиция нырять за крестом, который священник бросает в воду при ее освящении: мужчины соревнуются, кто первым достанет его. На греческом острове Лефкада в воду бросают множество апельсинов, и они потом считаются "благословенными". И так далее. Ну а в наших широтах апельсины не растут, зато привычны морозы, отсюда, видимо, и купания в проруби".

Настоятель Пятницкого подворья в Сергиевом Посаде тоже замечает, что его приход не практикует походы "на иордань". Хотя сам отец Павел против этого ничего не имеет.

"Это уже из области народных интерпретаций праздника, которые могут как не носить никаких негативных оттенков, противоречащих самой христианской вере, так и быть достаточно спорными, если не сказать больше — близкими к каким-то даже еретическим воззрениям. Поэтому здесь мы допускаем достаточно большую свободу каждому поступать по велению его совести и в соответствии с пониманием, зачем он это делает", — говорит священнослужитель.

"Чудо по требованию"?

Как реакция на подобные спорные "интерпретации" праздника несколько дней назад было обнародовано письмо правящего архиерея Курганской епархии митрополита Курганского и Белозерского Иосифа. В документе, опубликованном на сайте епархии, купание в крещенской проруби названо "вошедшим в широкий оборот при помощи СМИ народным обычаем".

Однако, напоминает митрополит, освященную воду принято уносить домой для благоговейного употребления, а не купаться в ней. При этом владыка Иосиф цитирует переизданную недавно "Настольную книгу для священно-церковно-служителей" протоиерея Сергия Булгакова (1871-1944).

Выставка Янтарные вехи истории в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Рождество: почему для науки Иисус Христос — реальный персонаж
"Купаться зимой — значит, требовать от Бога чуда, или же совершенно пренебрегать своей жизнью и здоровьем, — писал Булгаков. — Само собой разумеется, что подобные описанным обычаи, как нарушающие святость совершаемого торжества и противоречащие духу истинного христианства, не могут быть терпимы и должны быть уничтожены".

Рассмотрев ситуацию, Епархиальный совет Курганской епархии принял решение: "Если местные органы власти готовы взять на себя заботу по организации и проведению данного народного обычая, приходы епархии могут оказать в этом необходимую помощь". Самим же приходам и духовенству, указали архиереи, "не следует выступать инициаторами и организаторами" подобных мероприятий, не имеющих оснований в церковном уставе.

Хотя, уточняет митрополит Иосиф, просто "освящать естество воды" в реках, прудах, озерах, источниках и колодцах в память о Крещении Господа, конечно же, можно и нужно. Там, где это не нарушает санитарно-эпидемиологические нормы. 

Смыслы Крещения

Окунались ли вы когда-нибудь в прорубь?
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— …весь смысл ведь на Крещение — это ночью…

— Нет. Нет такого смысла!

Нечаянно услышанная накануне пара отрывочных фраз из разговора парня и девушки, пронесшихся мимо меня в ожидании поезда в московском метро и оживленно беседующих друг с другом, пожалуй, нагляднее всего отражает преломление Крещения в светском народном сознании, том числе в сознании нынешней молодежи. 

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКупание в озере Валдайского Иверского Святоозерского монастыря
© РИА Новости / Максим Блинов
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Купание в озере Валдайского Иверского Святоозерского монастыря

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