Более 50 бригад скорой помощи будут дежурить в Подмосковье на Крещение

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Более 50 бригад скорой помощи будут дежурить в Подмосковье во время Крещения, сообщила пресс-служба минздрава региона.

"Всего в ночь с 18 на 19 января в местах проведения крещенских купаний в Подмосковье будет дежурить 51 бригада скорой медицинской помощи, оснащенная медицинским оборудованием и средствами для обогрева пострадавших", — сообщил глава ведомства Дмитрий Марков, которого цитирует пресс-служба.

Как отметили в минздраве, медики будут обеспечивать безопасность граждан с 22.00 до 02.00. В ведомстве напомнили, что не стоит окунаться в прорубь людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек, имеющим ЛОР-заболевания, сахарный диабет. Участникам крещенских мероприятий важно помнить, что при обнаружении первых симптомов обморожения необходимо без промедления обратиться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что по оценке МЧС, в Москве и Московской области в Крещенских купаниях примут участие более 220 тысяч человек. Для этого оборудуют более 330 площадок, в том числе 99 — на открытой воде. Для обеспечения безопасности будут задействованы свыше 1,7 тысячи спасателей и более 320 единиц специальной техники, в том числе 16 судов на воздушной подушке.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января. Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в освящаемых прорубях.