Грозовского пока не планируют лишать сана

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. РПЦ пока не планирует лишать священника Глеба Грозовского сана, заявил РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев.

Сегодня суд приговорил Грозовского к 14 годам колонии за надругательство над тремя девочками в православных лагерях.

"Не стало для меня это (обвинительный приговор. — Прим. ред.) неожиданностью, к этому все шло. Адвокат и общественный защитник говорили о многочисленных нарушениях в ходе процесса в суде первой инстанции", — заявил Силантьев.

Он напомнил, что Грозовский будет обжаловать приговор.

"Я лично не верю в виновность отца Глеба. Смущает хотя бы то, что пострадавшие — уже довольно взрослые девицы — на суд не явились", — добавил Силантьев.

По его мнению, дело Грозовского еще далеко от окончательного завершения.

"Пока все не закончится, сана отца Глеба никто лишать не будет", — заключил директор центра.

В 2014 году патриарх Кирилл поручил правозащитному центру изучить обстоятельства дела Грозовского и позицию сторон "для установления истины". Это было сделано после того, как священник и его семья попросили патриарха о поддержке.

Ход дела

Уголовное дело в отношении Грозовского возбудили осенью 2013 года, тогда же РПЦ отстранила его от служения. Долгое время священник скрывался в Израиле: сначала заявлял, что его направили туда в командировку по линии Церкви, однако позже выяснилось, что отъезд — его личная инициатива.

Находясь за границей, священник через СМИ заявлял о своей невиновности и утверждал, что стал жертвой провокации. Осенью 2014 года израильская полиция задержала служителя церкви, а два года спустя его экстрадировали в Россию.

Как установил суд, Грозовский надругался на тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. Один эпизод произошел в 2009 году, два других — в 2013-м.

Суд приговорил священника к 14 годам колонии. Кроме того, он должен будет выплатить каждой из потерпевших по 400 тысяч рублей компенсации. Сам Грозовский вину не признает. В РЦП отказались комментировать вердикт суда до его вступления в силу.