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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Грозовского пока не планируют лишать сана

Сюжет:
Приговор священнику Глебу Грозовскому (8)
11:2617.01.2018
(обновлено: 12:41 17.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСвященник Глеб Грозовский после оглашения приговора в Приозерском городском суде Ленинградской области. 17 января 2018Священник Глеб Грозовский после оглашения приговора в Приозерском городском суде Ленинградской области. 17 января 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 янв РИА Новости. РПЦ пока не планирует лишать священника Глеба Грозовского сана, заявил РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев.

Священник Глеб Грозовский, обвиняемый в педофилии, перед оглашением приговора в Приозерском городском суде Ленинградской области. 17 января 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Осужденный за педофилию священник Грозовский в тюрьме собрался писать книгу
Сегодня суд приговорил Грозовского к 14 годам колонии за надругательство над тремя девочками в православных лагерях.

"Не стало для меня это (обвинительный приговор. — Прим. ред.) неожиданностью, к этому все шло. Адвокат и общественный защитник говорили о многочисленных нарушениях в ходе процесса в суде первой инстанции", — заявил Силантьев.

Он напомнил, что Грозовский будет обжаловать приговор.

"Я лично не верю в виновность отца Глеба. Смущает хотя бы то, что пострадавшие — уже довольно взрослые девицы — на суд не явились", — добавил Силантьев.

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© AFP 2018 / Alberto Pizzoli
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По его мнению, дело Грозовского еще далеко от окончательного завершения.

"Пока все не закончится, сана отца Глеба никто лишать не будет", — заключил директор центра.

В 2014 году патриарх Кирилл поручил правозащитному центру изучить обстоятельства дела Грозовского и позицию сторон "для установления истины". Это было сделано после того, как священник и его семья попросили патриарха о поддержке.

Ход дела

Священник Глеб Грозовский, обвиняемый в педофилии, перед оглашением приговора в Приозерском городском суде Ленинградской области. 17 января 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Суд признал священника Глеба Грозовского виновным в педофилии
Уголовное дело в отношении Грозовского возбудили осенью 2013 года, тогда же РПЦ отстранила его от служения. Долгое время священник скрывался в Израиле: сначала заявлял, что его направили туда в командировку по линии Церкви, однако позже выяснилось, что отъезд — его личная инициатива.

Находясь за границей, священник через СМИ заявлял о своей невиновности и утверждал, что стал жертвой провокации. Осенью 2014 года израильская полиция задержала служителя церкви, а два года спустя его экстрадировали в Россию.

Как установил суд, Грозовский надругался на тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. Один эпизод произошел в 2009 году, два других — в 2013-м.

Суд приговорил священника к 14 годам колонии. Кроме того, он должен будет выплатить каждой из потерпевших по 400 тысяч рублей компенсации. Сам Грозовский вину не признает. В РЦП отказались комментировать вердикт суда до его вступления в силу.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
23 пользователя оставили 35 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Зубченко
"... Смущает хотя бы то, что пострадавшие – уже довольно взрослые девицы – на суд не явились..."
Необходимо очень тщательно разобраться в этом деле.
Если виновен, должен быть строго наказан, и по церковной линии также.
Если это подстава - девицы должны понести строгое наказание.
12:09
17.01.2018
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Ирен Мамаша
наша РПЦ себя потеряла свой провославный облик так и не успев начать его нести в массы после долгого гонения. иногда западает кромольная мысль, может сново их товой? стыдно за них. когда народ голодает, на тех, кто должен нести веру, смотреть больно-слепит их убранство, их образ жизни, их доходы от "пожертвований", их аппетиты по поводу земель под церковные строения и хозяйства, их телесные объемы, их средства передвижения..... хоть одна церковь и ее служки вкушают только то. что подал им сегодня народ?

я хоть и провославная. но тфу на вас. РПЦ.
12:09
17.01.2018
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