ТРИПОЛИ (Ливан), 16 янв — РИА Новости. Гуманитарная миссия во главе с муфтием Москвы Ильдаром Аляутдиновым и известным российским актером Маратом Башаровым оказала поддержку сирийским беженцам в районе Аккар на границе Сирии и Ливана, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Россияне привезли теплые вещи, подарки, еду и топливо. В лагере проживает более 800 человек, из них 500 — дети. Они живут в деревянных палатках, обернутых брезентом. Большинство здешних детей остались без одного из родителей. Кроме того, большинство проживающих в лагере "Аккар" родом из сирийского Дейр-эз-Зора. Помощь раздали в спокойном режиме, конфликтов не возникало.

"Положение беженцев ужасное, российские мусульмане будут увеличивать темпы помощи и поддержки, так как в лагере нет даже нормальной питьевой воды. Не говоря уже о теплых вещах и питании", — сказал муфтий Аляутдинов. Он добавил, что помощь от россиян-мусульман и России очень существенная.

В свою очередь, Башаров заявил, что очень рад принимать участие в гуманитарной миссии и что дети нуждаются в постоянной помощи. "Это дело не только самих людей, но и государств, которые готовы помочь", — добавил он.

Ранее во вторник сообщалось, что в Бейруте прошла встреча представителей русскоязычной общины с муфтием Москвы Аляутдиновым и актером Башаровым.