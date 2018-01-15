В ОП призвали разработать стратегию отношений государства и церкви

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Участники круглого стола в Общественной палате (ОП) РФ призвали выработать стратегию государственно-конфессиональных отношений, которая бы зафиксировала принципы взаимодействия государства, религиозных организаций и структур гражданского общества.

В понедельник в ОП РФ прошло обсуждение, посвященное теме "Традиция государственно-религиозных и межрелигиозных отношений в России — новый международный стандарт".

"На мой взгляд, здесь в ходе обсуждения уже сложился консенсус о том, что созрели предпосылки для подготовки структурами гражданского общества нормативного документа, который бы — не хочу употреблять слово "регламентировал", — но который бы изложил концептуальные положения взаимодействия государства, религиозных организаций и структур гражданского общества, а также механизмы государственной поддержки социальной активности религиозных организаций", — заявил глава комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин, подводя итоги дискуссии.

Выступая перед этим на круглом столе, председатель Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы и член ОП Альбир Крганов заявил о необходимости принятия соответствующей стратегии.

"Совершенно замечательный документ принят в России: "Стратегия государственной национальной политики РФ" (на период до 2025 года — ред.). Это, действительно, очень правильный, нужный документ. Но почему бы нам в России не принять "Стратегию государственно-конфессиональных отношений"? У нас же все-таки много разных религий, разных религиозных организаций, и такой документ тоже был бы правильным. Можно назвать его по-разному: "концепция", "стратегия", можно как-то по-другому, но такой формы документ был бы правильным", — сказал Крганов.

Он отметил, что в России в последнее время идет "бурное возрождение национальных и религиозных чувств", однако "оно не должно никому мешать в нашем многонациональном, многорелигиозном обществе". По словам муфтия, необходимо "сохранять правильный баланс сосуществования разных культур и религий", при этом "должен быть регулятор со стороны власти".

Крганов сообщил также, что в настоящее время в мусульманском сообществе страны идет подготовка "Стратегии развития ислама и религиозных исламских организаций в России до 2030 года", в которой будут отражены "различные аспекты деятельности" мусульман страны.