"Рождественская оратория" митрополита Илариона прозвучит в юбилейный раз

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В московском "Крокус Сити Холле" в понедельник прозвучит "Рождественская оратория" митрополита Илариона (Алфеева), главы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата; в этом году исполняется десять лет с момента ее премьеры в крупнейшем храме США, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

"Сразу после новогодних каникул, между Рождеством и Крещением, в "Крокус Сити Холле" пройдет "Рождественская оратория". Музыкальное действо для солистов, двух хоров и симфонического оркестра, созданное митрополитом Иларионом, отметит свой 10-летний юбилей", — говорится в сообщении.

Премьера "Рождественской оратории" состоялась в 2007 году в самом большом храме США — Национальной кафедральной базилике Вашингтона — для 5-тысячной аудитории. С тех пор произведение исполнялось с участием звезд оперной сцены и лучшими музыкальными коллективами в крупнейших залах мира.

В основе оратории лежит евангельское повествование о рождении и первых днях земной жизни Иисуса Христа. В либретто использованы богослужебные тексты православной Церкви, посвященные праздникам Благовещения Пресвятой Богородицы, Рождества Христова и Сретения Господня. Фрагменты Нового Завета в произведении звучат на русском, а не на церковно-славянском языке, чтобы быть понятным самой широкой аудитории.

По словам митрополита Илариона, главным его желанием при написании оратории было "передать мысль о том, что история Рождества Христова — это не абстрактная история, происходившая две тысячи лет назад, а такая же реальная, как наши собственные истории". Часть средств от продажи билетов будет направлена на помощь тяжелобольным детям, уточнили в "Крокус Сити Холле".

Оратория — это музыкальный жанр, зародившийся в Италии. На духовных собраниях в часовнях и молельнях с течением времени музыка заняла главное место. Со временем такие "оратории" стали аналогом оперы, только без сценического действия, а жанр прижился во многих странах Европы. Самую известную "Рождественскую ораторию" написал Иоганн Себастьян Бах, его произведение представляет собой цикл из 6 кантат для исполнения во время рождественского периода литургического года.