ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что вывезенные с Валаама в Финляндию ценности должны объединять страны в духовной сфере, и России стоит поблагодарить финнов за их сохранность.

"Финляндия — наш добрый сосед. Если бы не Финляндия, то Валаамский монастырь вообще мог бы прекратить свое существование, потому что мы знаем, как советские власти относились к религиозным ценностям. Они были вывезены в Финляндию и там были сохранены, и за это, наверное, нужно сказать только спасибо финнам и нашим соотечественникам, которые в Финляндию выехали и там сохранили Ново-Валаамский монастырь и святыни Валаама", — сказал Путин в интервью в фильме "Валаам" в эфире телеканала "Россия 1"

Автор фильма, журналист Андрей Кондрашов поинтересовался у Путина, не стоит ли России начать переговоры с Финляндией о возвращении вывезенных с Валаама ценностей. Среди этих ценностей — утварь, иконы, библиотека, архив, колокола.

"Это святыни, которые дороги и для финнов, и для нас. Финны их хранят, финны обеспечивают свободный доступ всем, кто хочет к этим святыням на территории Финляндии. И мне кажется, что эти святыни должны быть нечто таким, что нас объединяет, в том числе в духовной сфере", — сказал Путин.

В документальный фильм вошли два интервью Путина, четыре сезона съемок на Валаамском архипелаге, артефакты Валаамского монастыря, впервые снятые в Финляндии, и кадры уникальной кинохроники, которых еще никогда не было в эфире. Путин регулярно приезжает на Валаам. В июле 2017 года Путин приезжал туда в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа. В 2017 году он также побывал на молебне в день церковного празднования памяти преподобных Сергия и Германа.

Валаам — самый древний монастырь на севере России. Президент РФ регулярно приезжает на Валаам.