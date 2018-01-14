ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что вывезенные с Валаама в Финляндию ценности должны объединять страны в духовной сфере, и России стоит поблагодарить финнов за их сохранность.
Автор фильма, журналист Андрей Кондрашов поинтересовался у Путина, не стоит ли России начать переговоры с Финляндией о возвращении вывезенных с Валаама ценностей. Среди этих ценностей — утварь, иконы, библиотека, архив, колокола.
В документальный фильм вошли два интервью Путина, четыре сезона съемок на Валаамском архипелаге, артефакты Валаамского монастыря, впервые снятые в Финляндии, и кадры уникальной кинохроники, которых еще никогда не было в эфире. Путин регулярно приезжает на Валаам. В июле 2017 года Путин приезжал туда в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа. В 2017 году он также побывал на молебне в день церковного празднования памяти преподобных Сергия и Германа.
Валаам — самый древний монастырь на севере России. Президент РФ регулярно приезжает на Валаам.