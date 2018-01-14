Папа Франциск перенес День мигранта на второе воскресенье сентября

ВАТИКАН, 14 янв — РИА Новости, Сергей Старцев. Всемирный день мигранта и беженца, который более ста лет назад установила Римско-католическая церковь, отныне будет отмечаться ежегодно во второе воскресенье сентября, объявил папа Римский Франциск.

До сих пор Всемирный день мигранта и беженца отмечался католиками в середине января.

"По пастырским соображениям отныне и впредь Всемирный день мигранта и беженца будет отмечаться во второе воскресенье сентября. Таким образом, следующий 105-й день выпадет на 8 сентября 2019 года", — сказал понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.

Папа Франциск сообщил также, что в воскресенье утром отслужил специальную мессу, на которой присутствовали мигранты и беженцы, проживающие в римской архиепархии. В этой связи он вновь назвал миграцию "знаком времени" и процитировал собственное послание по случаю Всемирного дня мигранта и беженца, которое в этом году озаглавлено "Принимать, защищать, поощрять и интегрировать мигрантов и беженцев".

"Каждый чужестранец, который стучится в нашу дверь, предоставляет нам возможность встречи с Иисусом Христом, который отождествляет себя со странником, принимаемым или отвергаемым во все эпохи", — напомнил понтифик.

Глава Римско-католической церкви неоднократно призывал международное сообщество и всех людей доброй воли оказывать помощь мигрантам, покидающим родину из-за войн и вооруженных конфликтов в поисках лучшей доли. Ранее Франциск назвал "позором" ситуацию, сложившуюся вокруг массовой миграции в Европу. По его словам, эта острейшая проблема порождена "несправедливой общественно-политической системой и войнами", к возникновению которых нынешние беженцы не имеют никакого отношения.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.