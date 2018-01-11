Украинские правоохранители перешли на усиленный режим работы около церквей

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Национальная полиция и Нацгвардия Украины перешли на усиленный режим работы около церквей, чтобы не допустить совершения актов вандализма, поджогов и других противоправных действий, сообщила в четверг пресс-служба Нацгвардии.
"В связи с конфликтной ситуацией между религиозными конфессиями Украины Национальная полиция совместно с гвардейцами перешла на усиленный режим дежурства возле церковных объектов", — говорится в сообщении на сайте Нацгвардии.
Как отмечается, дежурства усилены, чтобы не допустить актов вандализма, поджогов и других противоправных действий.
В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.
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