Украинские правоохранители перешли на усиленный режим работы около церквей

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Национальная полиция и Нацгвардия Украины перешли на усиленный режим работы около церквей, чтобы не допустить совершения актов вандализма, поджогов и других противоправных действий, сообщила в четверг пресс-служба Нацгвардии.

В понедельник около 30 человек в балаклавах из радикальной организации С14 заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры и перекрыли шлагбаум. Кроме того, украинские СМИ сообщали об акциях радикалов в храмах Днепропетровска и Запорожья. Также Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата заявила о нападении на храмы УПЦ МП в центре Одессы радикалов, которые расклеивали листовки и оскорбляли прихожан.

"В связи с конфликтной ситуацией между религиозными конфессиями Украины Национальная полиция совместно с гвардейцами перешла на усиленный режим дежурства возле церковных объектов", — говорится в сообщении на сайте Нацгвардии.

Как отмечается, дежурства усилены, чтобы не допустить актов вандализма, поджогов и других противоправных действий.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.

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