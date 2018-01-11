ГПУ возбудила дело против представителей Запорожской епархии УПЦ МП

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Украинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении отдельных представителей Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата по подозрению в дискриминации лиц, не проходивших обряд крещения в УПЦ МП, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) относительно совершения отдельными представителями Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), ОО "Союз православный "Радомир" и другими неустановленными лицами умышленных действий, направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, повлекших тяжкие последствия в виде возникновения столкновений и массовых беспорядков в Запорожской области и других регионах Украины", — написала Сарган в четверг.
Сарган уточнила, что расследовать уголовное дело будут следователи Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области. В данный момент, по ее данным, проводятся первоочередные следственные действия.
В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.