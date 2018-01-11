ГПУ возбудила дело против представителей Запорожской епархии УПЦ МП

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Украинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении отдельных представителей Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата по подозрению в дискриминации лиц, не проходивших обряд крещения в УПЦ МП, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

В понедельник около 30 человек в балаклавах из праворадикальной организации С14 заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры и перекрыли шлагбаум. Кроме того, украинские СМИ сообщали об акциях радикалов в храмах Днепропетровска и Запорожья. Также Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата заявила о нападении на храмы УПЦ МП в центре Одессы радикалов, которые расклеивали листовки и оскорбляли прихожан.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) относительно совершения отдельными представителями Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), ОО "Союз православный "Радомир" и другими неустановленными лицами умышленных действий, направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, повлекших тяжкие последствия в виде возникновения столкновений и массовых беспорядков в Запорожской области и других регионах Украины", — написала Сарган в четверг.

По ее словам, представители Запорожской епархии УПЦ МП якобы допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтение лицам, которые проходили обряд крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями. Также Сарган утверждает, что упомянутые лица якобы осуждают общение прихожан церкви на украинском языке.

Сарган уточнила, что расследовать уголовное дело будут следователи Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области. В данный момент, по ее данным, проводятся первоочередные следственные действия.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.