Семья, в которой четверо детей с синдромом Дауна, посетила елку в Кремле

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник поздравил детей, приглашенных на Рождественскую елку в Государственный кремлевский дворец, и попросил родителей чаще брать на воспитание из интернатов детей-сирот и инвалидов, особенно нуждающихся в материнской и отцовской любви.

Участие предстоятеля Русской православной церкви в подобных детских мероприятиях стало уже рождественской и новогодней традицией. На патриаршей елке в Кремлевском дворце собрались, в том числе, дети из многодетных семей, дети священнослужителей и воспитанники интернатов и детских домов, приехавшие из разных регионов России.

Перед началом торжественной части патриарх Кирилл пообщался с несколькими многодетными семьями, в которых родители воспитывают не только своих детей, но и "детдомовских". Так, в семье священника Алексия Васильева, настоятеля Благовещенского храма села Новокиевский Увал Мазановского района Амурской области, пятеро детей: три мальчика и две девочки, трое детей — приемные. Младшему из сыновей отца Алексия, Даниилу, 12 лет.

После того как Даниил и его старшая сестра Варвара написали письмо патриарху, в котором рассказали о своих приближающихся днях рождения и своих пожеланиях, в том числе — попасть на патриаршую елку и увидеть патриарха "вживую", предстоятель Русской церкви пригласил их на Рождественское представление в Кремль.

Таким же образом оказалась в Москве и многодетная семья Михайловых: 11-летняя Оля тоже решила написать патриарху. "Я живу в многодетной семье, — говорилось в письме. — У нас девять детей, семь девочек и два мальчика. Когда родилась моя младшая сестра Ангелина, у нее был синдром Дауна. Потом мои родители взяли из детского дома трех девочек, тоже с синдромом Дауна. Я очень их люблю! Я провожу с ними много времени", — рассказала Оля.

"Помогай вам Бог, дорогие мои, большое дело вы делаете, воспитывая детей, в том числе и тех, которым особенно нужна любовь", — сказал патриарх, обращаясь к родителям перед началом концерта. Он пообщался и с детьми — расспросил об их интересах и увлечениях, ответил на их вопросы, напутствовал и благословил. После этого патриарх пошел вместе с детьми смотреть праздничное представление.

Открывая Рождественскую елку, патриарх пожелал детям "стяжать в жизни самое большое богатство — доброе сердце". "Если человек отдает другому то, что он имеет, если он способен делиться с другим человеком тем, что у него есть, он становится счастливым, а мир становится для него близким", — сказал он. Тем семьям, которые воспитывают, помимо своих, еще и приемных детей, патриарх выразил особую благодарность.

"Что означает для родителей создание такой большой семьи? Это означает, что главным приоритетом их жизни становится воспитание детей, передача части своей любви, своего сердца тем, кто вокруг них. Это святое дело. Как важно, чтобы в нашей стране было больше многодетных семей, семей, любовь в которых открывалась бы и к тем, кто не имеет родителей, кто является сиротами и нуждается в материнской и отцовской любви. Если такой образ жизни у нас будет распространяться, если очень многие люди увидят в этом свой идеал, то наша жизнь изменится до неузнаваемости, я верю в это", — заключил глава РПЦ.

Все дети, пришедшие на Кремлевскую елку, получили от патриарха подарки – сладости, книги и рождественские сувениры.