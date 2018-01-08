Семья, в которой четверо детей с синдромом Дауна, посетила елку в Кремле

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник поздравил детей, приглашенных на Рождественскую елку в Государственный кремлевский дворец, и попросил родителей чаще брать на воспитание из интернатов детей-сирот и инвалидов, особенно нуждающихся в материнской и отцовской любви.
Участие предстоятеля Русской православной церкви в подобных детских мероприятиях стало уже рождественской и новогодней традицией. На патриаршей елке в Кремлевском дворце собрались, в том числе, дети из многодетных семей, дети священнослужителей и воспитанники интернатов и детских домов, приехавшие из разных регионов России.
После того как Даниил и его старшая сестра Варвара написали письмо патриарху, в котором рассказали о своих приближающихся днях рождения и своих пожеланиях, в том числе — попасть на патриаршую елку и увидеть патриарха "вживую", предстоятель Русской церкви пригласил их на Рождественское представление в Кремль.
Таким же образом оказалась в Москве и многодетная семья Михайловых: 11-летняя Оля тоже решила написать патриарху. "Я живу в многодетной семье, — говорилось в письме. — У нас девять детей, семь девочек и два мальчика. Когда родилась моя младшая сестра Ангелина, у нее был синдром Дауна. Потом мои родители взяли из детского дома трех девочек, тоже с синдромом Дауна. Я очень их люблю! Я провожу с ними много времени", — рассказала Оля.
"Помогай вам Бог, дорогие мои, большое дело вы делаете, воспитывая детей, в том числе и тех, которым особенно нужна любовь", — сказал патриарх, обращаясь к родителям перед началом концерта. Он пообщался и с детьми — расспросил об их интересах и увлечениях, ответил на их вопросы, напутствовал и благословил. После этого патриарх пошел вместе с детьми смотреть праздничное представление.
Открывая Рождественскую елку, патриарх пожелал детям "стяжать в жизни самое большое богатство — доброе сердце". "Если человек отдает другому то, что он имеет, если он способен делиться с другим человеком тем, что у него есть, он становится счастливым, а мир становится для него близким", — сказал он. Тем семьям, которые воспитывают, помимо своих, еще и приемных детей, патриарх выразил особую благодарность.
Все дети, пришедшие на Кремлевскую елку, получили от патриарха подарки – сладости, книги и рождественские сувениры.