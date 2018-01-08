РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Семья, в которой четверо детей с синдромом Дауна, посетила елку в Кремле

18:2808.01.2018
112053
© РИА Новости / Сергей СтефановСемья Михайловых на патриаршей ёлке в Государственном Кремлевском дворце. 8 января 2018Семья Михайловых на патриаршей ёлке в Государственном Кремлевском дворце. 8 января 2018
© РИА Новости / Сергей Стефанов

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник поздравил детей, приглашенных на Рождественскую елку в Государственный кремлевский дворец, и попросил родителей чаще брать на воспитание из интернатов детей-сирот и инвалидов, особенно нуждающихся в материнской и отцовской любви.

Участие предстоятеля Русской православной церкви в подобных детских мероприятиях стало уже рождественской и новогодней традицией. На патриаршей елке в Кремлевском дворце собрались, в том числе, дети из многодетных семей, дети священнослужителей и воспитанники интернатов и детских домов, приехавшие из разных регионов России.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Кирилл на Рождество пообедал с московскими бездомными
Перед началом торжественной части патриарх Кирилл пообщался с несколькими многодетными семьями, в которых родители воспитывают не только своих детей, но и "детдомовских". Так, в семье священника Алексия Васильева, настоятеля Благовещенского храма села Новокиевский Увал Мазановского района Амурской области, пятеро детей: три мальчика и две девочки, трое детей — приемные. Младшему из сыновей отца Алексия, Даниилу, 12 лет.

После того как Даниил и его старшая сестра Варвара написали письмо патриарху, в котором рассказали о своих приближающихся днях рождения и своих пожеланиях, в том числе — попасть на патриаршую елку и увидеть патриарха "вживую", предстоятель Русской церкви пригласил их на Рождественское представление в Кремль.

Таким же образом оказалась в Москве и многодетная семья Михайловых: 11-летняя Оля тоже решила написать патриарху. "Я живу в многодетной семье, — говорилось в письме. — У нас девять детей, семь девочек и два мальчика. Когда родилась моя младшая сестра Ангелина, у нее был синдром Дауна. Потом мои родители взяли из детского дома трех девочек, тоже с синдромом Дауна. Я очень их люблю! Я провожу с ними много времени", — рассказала Оля.

"Помогай вам Бог, дорогие мои, большое дело вы делаете, воспитывая детей, в том числе и тех, которым особенно нужна любовь", — сказал патриарх, обращаясь к родителям перед началом концерта. Он пообщался и с детьми — расспросил об их интересах и увлечениях, ответил на их вопросы, напутствовал и благословил. После этого патриарх пошел вместе с детьми смотреть праздничное представление.

Открывая Рождественскую елку, патриарх пожелал детям "стяжать в жизни самое большое богатство — доброе сердце". "Если человек отдает другому то, что он имеет, если он способен делиться с другим человеком тем, что у него есть, он становится счастливым, а мир становится для него близким", — сказал он. Тем семьям, которые воспитывают, помимо своих, еще и приемных детей, патриарх выразил особую благодарность.

Протоиерей Михаил Архипов служит заупокойную литию у могилы своей супруги
© РИА Новости / Сергей Стефанов
"Низкий поклон русским": радость и горе донбасских священников в России
"Что означает для родителей создание такой большой семьи? Это означает, что главным приоритетом их жизни становится воспитание детей, передача части своей любви, своего сердца тем, кто вокруг них. Это святое дело. Как важно, чтобы в нашей стране было больше многодетных семей, семей, любовь в которых открывалась бы и к тем, кто не имеет родителей, кто является сиротами и нуждается в материнской и отцовской любви. Если такой образ жизни у нас будет распространяться, если очень многие люди увидят в этом свой идеал, то наша жизнь изменится до неузнаваемости, я верю в это", — заключил глава РПЦ.

Все дети, пришедшие на Кремлевскую елку, получили от патриарха подарки – сладости, книги и рождественские сувениры. 

© Фото : пресс-службой патриарха Московского и всея РусиСемья Михайловых
© Фото : пресс-службой патриарха Московского и всея Руси
Семья Михайловых

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
agentsmith112358
Как однажды оговорилась Хакамада: "Дауны - будущее России"
18:57
08.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена