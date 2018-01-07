Путин поздравил православных христиан с Рождеством

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, празднующих Рождество Христово.
Президент отметил плодотворную деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий, содействующую поддержанию гражданского мира и согласия в России, а также развитию межрелигиозного и межнационального диалога.
"Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов, благополучия", — говорится в поздравлении президента.
Подробнее о праздновании Рождества Христова читайте в справке РИА Новости >>