Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит литургию в храме Христа Спасителя в свой день рождения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит литургию в храме Христа Спасителя в свой день рождения

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное Рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

В воскресенье православные верующие отмечают Рождество Христово. Это один из наиболее важных церковных праздников.

Патриарх, архиереи и священнослужители отслужат Рождественскую утреню, а затем — праздничную Божественную литургию.

В дни главных церковных праздников — Рождества и Воскресения Христова — патриарх Кирилл, по традиции, совершает богослужения в главном соборе РПЦ — храме Христа Спасителя, вмещающем до пяти тысяч верующих.

В ночь на 7 января (по новому стилю) Праздник Рождества Христова отмечают Русская православная церковь, а также Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская поместные церкви, афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.