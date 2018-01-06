Москвичей на Рождество ожидает широкая культурная программа

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Конкурсы, квесты, рождественские спектакли российских и зарубежных театров, а также различные мастер-классы ожидают москвичей и гостей столицы, которые захотят посетить фестиваль "Путешествие в Рождество" 7 января, рассказала РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

"Новый год на центральных, окружных и парковых площадках встречало очень большое количество людей. Насыщенная культурная программа подготовлена и к празднованию Рождества. Она включает тематические театральные постановки, мастер-классы по созданию традиционных рождественских сувениров и по приготовлению десертов разных стран",- сказала она.

По словам Натальи Сергуниной, именно сувениры, сладости и елочные игрушки являются самыми популярными товарами среди гостей фестиваля, который открылся в Москве в конце декабря.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в Москве с 22 декабря 2017 года по 14 января 2018 года. В рамках фестиваля открылись 83 площадки, на которых организованы выступления уличных театров, концерты, мастер-классы для детей и взрослых, световые инсталляции, а также кафе и сувенирные лавки.