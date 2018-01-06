В Чечне завершили строительство мечети для военнослужащих

ГРОЗНЫЙ, 6 янв — РИА Новости. Строительство воинской мечети завершилось на территории мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Чечне, сообщила в субботу пресс-служба ЮВО.

Архитектура мечети выдержана в традиционном стиле, она оборудована согласно канонам ислама.

"На территории мотострелковой дивизии ЮВО, дислоцированной в Чеченской республике, рядом с храмом-часовней в честь Святого великомученика Георгия Победоносца завершилось строительство мусульманской мечети", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что "открытие религиозного объекта общей вместимостью более 50 человек планируется в начале сего года".

Средства на возведение несущих конструкций и кровли мечети были собраны на добровольной основе силами семей военнослужащих и гражданского персонала соединения.