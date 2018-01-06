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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Почему "до первой звезды нельзя": тайны Рождественского сочельника

08:0006.01.2018
(обновлено: 09:39 06.01.2018)
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© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкПрихожане во время праздничного Рождественского богослужения в Казанском соборе Санкт-Петербурга. Архивное фотоПрихожане во время праздничного Рождественского богослужения в Казанском соборе Санкт-Петербурга. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Сергей Стефанов. Православные верующие 6 января (24 декабря по старому стилю) отмечают Рождественский сочельник, или "навечерие Рождества Христова" — канун одного из главных христианских праздников и последний день длительного 40-дневного Рождественского поста. При этом сочельник считается самым строгим днем поста. Обычай совершать в храмах навечерие Рождества известен с древности — уже в IV веке есть отдельные установления, регламентирующие этот день. О том, как православные христиане должны проводить Рождественский сочельник, в чем его смысл и каковы традиции праздника, читайте в материале РИА Новости.

"Символ" Сочельника

Главное постное блюдо Сочельника (видоизмененное "сочевник") — это сочиво, от которого и берет свое название этот день. "Сочиво", или "коливо", — вареные зерна риса или пшеницы. Возможно приготовление вместо сочива кутьи. Эта пища готовится из вареных или пропаренных зерен злаковых культур (пшеницы, ячменя) с добавлением меда, орехов и фруктов. Без масла. 

По толкованию священнослужителей, зерно символизирует "воскресшую жизнь", а мед — "сладость будущей блаженной жизни".

Еда до первой звезды: как приготовить сочиво
© РИА Новости/Аврора . Ольга Балахнина, Алексей Иванов
Еда до первой звезды: как приготовить сочиво
Сочиво или кутью едят во время совместных трапез дома и на приходах. По традиции это делается по окончании утреннего богослужения.

По оценке настоятеля Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерея Александра Агейкина, эта пища — "самая скромная и простая", и приготавливается она для того, чтобы "не отвлекаться от главного — сосредоточенного ожидания предстоящего праздника". "Всегда верующие традиционно проводили этот день в богослужении и в молитве, все другое отходило на второй план", — напоминает Агейкин.

Издавна на Руси в Сочельник, помимо сочива, готовили взвар из яблок, груш, слив, изюма, вишен и других плодов, сваренных в воде. Стол, на котором располагалась трапеза, устилали сеном или соломой — в напоминание о яслях, в которые был положен Христос. 

Необычное богослужение

Утреннее богослужение в Рождественский сочельник особенно длительное и может продолжаться в храмах пять-шесть часов, до середины дня. Оно уже полностью посвящено наступающему празднику Рождества — вместо сосредоточенного, "постового" настроения вся церковная служба как бы пронизана радостью от грядущего великого праздника.

Приближающемуся Рождеству Христову посвящены исполняемые песнопения и все евангельские чтения. Прежде всего вспоминается евангельский рассказ о поклонении Богомладенцу Христу восточных мудрецов (волхвов) с востока, которые принесли ему дары: золото, ладан и смирну. Золото было принесено Христу как царю, ладан — как Богу и смирна — как человеку на погребение.

Празднование Рождества в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Монополия Запада: почему православные празднуют Рождество 25 декабря
Обычно в этот день вначале совершаются Царские (или Великие) часы, а затем Великая вечерня с Божественной литургией святителя Василия Великого. Царскими часы (особые молитвословия и псалмы) называются потому, что в Константинопольской церкви на них присутствовали императоры со всем двором. Если Сочельник приходится на субботний или воскресный день, которые в Церкви всегда выделяются среди прочих и по своему характеру не постные, а праздничные, — тогда служба Царских часов переносится на другой, будний день.

Также накануне Рождества читаются так называемые паремии — отрывки из книг, преимущественно Ветхого Завета, в которых содержатся древние пророчества святых о пришествии в мир Спасителя.

По окончании литургии и великой вечерни в центр храма выносится свеча, и священники, одетые в праздничные одеяния, все вместе поют перед ней тропарь Рождеству Христову. Кроме того, в этот день священники всегда советуют верующим исповедаться и причаститься за литургией, как и непосредственно в сам праздник, 7 января.

Звезда на востоке

"Рождественский сочельник, так же как и Крещенский сочельник, — это дни приготовления христианина к встрече грядущих великих праздников. Это приготовление усиливается, прежде всего, особенными богослужениями, совершаемыми в этот день, и более строгой мерой поста, который говорит верующему человеку о том, что "отвлекись-ка ты уже от всех своих развлечений и отдыхов и постарайся "попомнить" о том, что завтра тебя ждет столь великий праздник", — говорит профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов. 

Празднование Рождества Христова в городах России
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Украденное Рождество: зачем православным предпраздничный пост
По церковному уставу в Рождественский сочельник разрешается есть только однажды, после вечернего богослужения. Однако в современной приходской практике служба вечерни соединяется с литургией и служится утром, поэтому по окончании этого богослужения верующие уже могут принять пищу. При этом есть рыбу не благословляется, а вот растительное масло и немного вина — допускается. 

Традиция полного воздержания от пищи в Сочельник относится, прежде всего, к монастырям, однако и некоторые миряне, чувствующие в себе силы и получившие благословение духовника, до наступления Рождества совершенно отказываются от еды.

Подобный строгий пост выпадает лишь на несколько дней в году — это первые дни Великого поста, Страстная пятница, Воздвижение Креста Господня, Рождественский и Крещенский сочельники.

"В древности в Рождественский сочельник христиане не вкушали еды до вечера. Именно потому, что сама вечерня, литургия служилась тогда в вечернее время. <…> Древняя традиция говорит о том, что в Сочельник до Рождества, до так называемой звезды, люди ничего не должны ни есть, не пить. Сейчас, конечно, вряд ли это так, но в древние времена люди старались так потрудиться в посте", — рассказал РИА Новости настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах, ведущий телепрограмм "Православная энциклопедия" протоиерей Алексей Уминский.

Обычай в навечерие Рождества "не вкушать пищи до первой вечерней звезды" связан с воспоминанием явления звезды на востоке, возвестившей волхвам о рождении Иисуса Христа, однако богослужебным уставом эта традиция не предписана.

"Тайна боговоплощения"

По словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в Рождественский сочельник Церковь "вспоминает всех тех, кто предшествовал Иисусу Христу по плоти, — Его родственников, начиная от Авраама", и свидетельствует о том, что "Спаситель — часть нашей истории".

"И эта великая тайна боговоплощения помогает нам понять смысл человеческой истории. Он заключается не в том, чтобы становиться богаче, чтобы обретать больше власти, чтобы завоевывать другие народы, как это казалось и как это до сих пор многим кажется, но смысл истории заключается в познании воли Божией, в открытии для самого себя замысла Божьего о мире и человеке", — сказал патриарх в одной из своих проповедей во время Рождественского поста. 

Глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Митрополит Иларион: смысл некоторых слов Христа открылся только со временем
Не случайно, добавил он, люди отсчитывают эпоху со дня рождения Спасителя, называя ее "новой эрой": "это действительно новая эра в жизни человечества".

Верующие всегда старались ознаменовать Сочельник различными делами христианской благотворительности и милосердия, стараясь воплотить высокие нравственные идеалы в своей повседневной жизни.

С вечера сочельника на Руси также начинали "колядовать": ходили по домам родных и знакомых и исполняли народные, обрядовые песни, а хозяева в ответ предлагали гостям угощение. Впрочем, эта народная традиция большее распространение получила непосредственно в "святочные дни" — период от Рождества Христова до Крещенского сочельника, когда отменялся обязательный пост.

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Религия и мировоззрение
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