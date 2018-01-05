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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Для себя и рынка": верующие возрождают древние технологии производства

08:0005.01.2018
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© Фото : предоставлено Николаем ШуваловымИзготовление колокола на заводе в ТутаевеИзготовление колокола на заводе в Тутаеве
© Фото : предоставлено Николаем Шуваловым

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Антон Скрипунов. "Вот раньше все делали гораздо лучше, не то что сейчас", — в пору новогодних застолий эта фраза частенько всплывает в разговорах. А между тем в России есть немало людей, которые на деле показывают, насколько мудрыми были наши предки. Чаще всего такими "реставраторами" различных способов производства выступают, как ни странно, православные монахи и простые верующие. Об уникальных, давно забытых и вновь восстановленных технологиях — в материале РИА Новости.

Колокола из кваса

Раскатистый колокольный звон ежедневно встречает сотни богомольцев, посещающих Новоспасский монастырь. Мало кто знает, но самые крупные из колоколов изготовлены по старинной технологии, широко распространенной еще двести лет назад, но сейчас непопулярной. 

Владелец небольшого завода в Тутаеве Ярославской области Николай Шувалов признается, что секрет звучания кроется в формовке. Практически любой колокол рождается в специальной литейной яме. Для его основной части нужна специальная "болванка", которую производят из целого набора компонентов.

"Для наших колоколов форма делается из глины. Также крайне необходимы добавки — квасное сусло, льняные волокна и конский навоз", — объясняет мастер колокольного литья. 

© Фото : предоставлено Николаем ШуваловымКолокольный скульптор завода в Тутаеве за работой
© Фото : предоставлено Николаем Шуваловым
Колокольный скульптор завода в Тутаеве за работой

Строительство храма Андрея Рублева в Раменках
© РИА Новости / Шустрова Мария
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Столь необычное сочетание, замечает он, сейчас мало кто использует. А все потому, что таким способом колокол делается по современным меркам долго — аж 45 дней. На большинстве заводов форма придается с помощью заготовок из того же гипса: всего пять дней — и колокол готов. Зачем же тогда так себя утруждать?

"Мы пытались лить по-другому: делали форму из гипса, цемента, дорогущей смолы. Но в итоге выяснили, что ничего лучше глины нет. Современные смеси отлично подходят для широкого производства, но они не дают самого главного — качества. Звук у колоколов, изготовленных по старинной технологии, совершенно другой", — подчеркивает Николай Шувалов.

Интересно, что такая технология на самом деле не является исконно русской. В XVI отечественные мастера переняли "рецепт" у итальянского алхимика Ванноччо Бирингуччо. Парадоксальным образом итальянская идея отлично прижилась именно в России.

© Фото : предоставлено Николаем ШуваловымИзготовление колоколов на заводе в Тутаеве
© Фото : предоставлено Николаем Шуваловым
Изготовление колоколов на заводе в Тутаеве

Библейский рецепт

Несколько лет монахиня Евфросиния жила в одной из обителей Иерусалима. Она перебирала в монастырской библиотеке древние рукописи — это было ее основным послушанием. Большинство книг, вспоминает она, "было проедено червями". 

"Я нашла там отрывок из синаксаря (сборника жизнеописаний святых. — Прим. ред.) IV века, где подробно приведен рецепт изготовления нардового мира", — делится монахиня.

Нардовому маслу верующие придают особое значение. Оно упоминается в Евангелии: когда Иисус Христос находился в гостях у Симона Прокаженного, в дом "пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного и, разбив сосуд", вылила масло на голову Христа, на что тот сказал, что она символически подготовила его к погребению.

На церковной службе для слепоглухонемых
© РИА Новости / Алексей Михеев
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Древний рецепт насельница отправила французским парфюмерам. Спустя некоторое время они выяснили, что по составу масло полностью соответствует тому, что изготавливалось во времена Христа. 

"На родине Марии Магдалины, в Тиверии, проводились раскопки, где ученые нашли нардовое миро I века. Правда, у него не сохранился запах", — подчеркивает она.

Матушка Евфросиния наладила производство нардового мира, доходы шли на восстановление монастырей. А несколько лет назад был открыт учебно-производственный комплекс при доме-интернате для слепоглухих детей, расположенном в Сергиевом Посаде.
Монахиня объясняет, что главная цель — обучить детей каким-либо навыкам. В центре для них разработали различные учебные программы с участием известных парфюмеров. Кроме того, воспитанники дома-интерната заняты тем, что разливают масло по флаконам.

Двое человек могут за один день разлить две тысячи флаконов мира. "Я, например, 150-200 могу разлить. А у них руки работают гораздо быстрее!" — удивляется монахиня.

Борьба с рынком и бездельем

В Русской православной церкви отмечают, что в основном возрождением древних технологий занимаются в монастырях. Впрочем, это делается не просто так.

"С первых дней монашества монахи трудились, чтобы себя прокормить. И их труд был весьма конкурентоспособным", — замечает известный церковный миссионер, автор многочисленных книг иеромонах Макарий (Маркиш).

Кофейня Петровского монастыря в Москве
© Фото : предоставлено информационной службой Высоко-Петровского монастыря
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Причем в этом вопросе имеется не только экономический, но и дисциплинарный момент. Монаху нельзя "быть праздным". Например, рассказывает Маркиш, в XVIII веке в России монахов обвиняли в безделье, что стало поводом для властей изъять у них богатые угодья.

Сейчас же, в условиях рыночной экономики, монашествующим приходится "искать новые пути", что побуждает их восстанавливать утраченные технологии производства.

"Монах, занимающийся, например, программированием или торговлей недвижимостью? Нет, такое сейчас не проходит", — полагает священнослужитель.

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Религия и мировоззрение
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