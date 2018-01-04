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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Родители Трампа и жертвы холокоста: зачем мормоны перекрещивают умерших

08:0004.01.2018
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© Фото : The Book of MormonМюзикл Книга Мормона (Book Of Mormon)Мюзикл Книга Мормона (Book Of Mormon)
© Фото : The Book of Mormon
Мария Шустрова

Мормоны — последователи Церкви Иисуса Христа святых последних дней — вновь оказались в центре скандала. Однажды утром под Новый год президент США Дональд Трамп, Хиллари Клинтон и Стивен Спилберг оказались… потомственными мормонами. Желая "спасти" родителей, бабушек и дедушек знаменитостей, их посмертно перекрестили, а заодно провели тот же обряд над несколькими десятками погибших в холокост евреев.

Правда, после поднявшегося в прессе шума руководство церкви мормонов признало совершенные перекрещивания недействительными и призвало своих чад больше так не поступать. Однако они вряд ли прислушаются. Ведь эта ситуация не нова: ряды последователей Церкви Иисуса Христа святых последних дней пополняют то известная всему миру благодаря своему дневнику еврейская девочка Анна Франк, то звезды Голливуда  Хамфри Боггарт и Мерилин Монро. Предки-мормоны появились даже в британской королевской семье: посмертное крещение прошла мать королевы Елизаветы II.

О мормонском обряде перекрещивания умерших и о том, почему своими благими намерениями мормоны вызывают гнев представителей многих религий и народов мира, — в материале РИА Новости.

"Таинство за умерших"

"Эти таинства корректнее называть не перекрещиванием, а заместительным крещением или таинством за умерших. В их основе лежит мысль о том, что существует некая связь между живыми и усопшими. У мормонов есть учение, согласно которому семьи могут быть вместе вечно. Члены церкви изучают семейные истории и могут предоставить информацию о предке, над которым хотели бы совершить заместительное крещение", — рассказывает представитель отдела по связям с общественностью российской церкви мормонов Сергей Антаманов.

3D изображение раковой клетки
© Fotolia / Spectral-Design
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По его словам, человек также должен предоставить подтверждение, что получил разрешение на это таинство у других ныне живущих родственников. Совершая такие крещения, мормоны считают, что дают предкам возможность принять или отвергнуть их веру.

Впрочем, замечает Сергей Антаманов, вот уже несколько десятилетий это не распространяется на жертв холокоста и знаменитостей. Но некоторые "проявляют особое рвение и свои личные интерпретации" вероучения, игнорируя данное правило.

"Церковь старается отслеживать и предотвращать подобные вещи. А если предотвратить не получается, старается оперативно на них реагировать, чтобы не нарушать этические нормы", — подчеркивает Антаманов.

Аннулирование крещения

Представитель российских мормонов продемонстрировал РИА Новости официальное заявление американской Церкви Иисуса Христа святых последних дней.

"Согласно правилам, установленным Церковью, ее члены — все без исключения — не должны предоставлять для совершения заместительных крещений имена жертв холокоста. Если они нарушат данное правило, такое крещение будет аннулировано", — говорится в нем.

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© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Причем представитель Церкви мормонов Эрик Хокинс уточнил, что заместительное крещение должно совершаться только над усопшими родственниками. И только если идентифицировавший их человек "затем входит в храм, чтобы служить доверенным лицом от их имени".

"Отвратительные действия"

Между тем "мормоны перекрещивают не только жертв холокоста. В свое время, получив доступ к архивам, они баптизировали — крестили — миллионы польских евреев, умерших в XIX веке. Это часть их доктрины, согласно которой в рай могут войти только баптизированные в мормонизм люди. Без этой процедуры, по их мнению, в рай попасть нельзя", — рассказывает глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.

По его мнению, учитывая исторические обстоятельства, это выглядит "довольно отвратительно". "Они крестили людей, которые умирали за то, чтобы не быть баптизированными, ведь во многих странах принятие крещения было для евреев избавлением от холокоста. Это насилие над волей умерших", — подчеркивает Горин.

© Фото : фото предоставлено пресс-службой главного раввина РоссииВсемирный конгресс посланников Любавического Ребе в Нью-Йорке
© Фото : фото предоставлено пресс-службой главного раввина России
Всемирный конгресс посланников Любавического Ребе в Нью-Йорке

"И при совершении обряда вряд ли присутствовали родственники Любавического ребе, которого мормоны также пытались баптизировать", — замечает он.

Подобные таинства по-прежнему регулярно становятся причиной религиозных конфликтов, в основном в американском обществе. По словам представителя ФЕОР, разность позиций официальной мормонской церкви и ее рядовых последователей — проблема, характерная не только для мормонов.

Совместное противостояние

По словам главы департамента общественных связей ФЕОР, американские раввины совместно с руководством мормонов пытаются предотвращать подобные крещения.

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© AP Photo / Charles Dharapak
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"В принципе, взаимоотношения с мормонами у еврейской общины Соединенных Штатов вполне дружеские. Руководство еврейских общин, в том числе раввины, неоднократно встречались по этому поводу (заместительного крещения усопших евреев. — Прим. ред.) с мормонской общиной. Все заканчивалось рукопожатиями и совместными коммюнике. Но даже при этом невозможно рассчитывать, что мнение руководства общины повлияет на все виды практик", — констатирует Горин.

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