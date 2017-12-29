Спецслужбы Турции подозревают патриарха Варфоломея в связях с Гюленом и ЦРУ

АФИНЫ, 29 дек — РИА Новости. Спецслужбы Турции подозревают Константинопольского патриарха Варфоломея в связи с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом и ЦРУ США, срежиссированные нападки на патриарха и патриархию расширяются самым опасным путем, пишет греческий журнал "Эпикера" в номере, вышедшем в пятницу.
Две страны предупреждают патриарха об угрозах его жизни, утверждает издание.
Власти Турции обвиняют организацию Гюлена FETO в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. Сам Гюлен осудил переворот и отверг обвинения.
Президент Турции Тайип Эрдоган подозревает, что патриарх Варфоломей имеет дружеские связи с проповедником Гюленом, и агенты Национальной разведывательной организации Турции MIT ведут постоянную слежку как за самим Варфоломеем, так и за его окружением по всему миру, и особенно в США, говорится в статье.
Журнал пишет, что об этом Константинопольского патриарха предупреждали представители американских секретных служб и служб "еще одной страны".
"Если турецкий режим и Эрдоган сочтут "необходимой" угрозу жизни патриарха Варфоломея, ей будет угроза. Ничто не остановит тех, кто чувствует себя могущественным", — говорится в статье.
Издание напоминает, что прежде патриарху неоднократно угрожали радикальные исламисты, в патриархию бросали "коктейли Молотова", но, несмотря на требования усилить охрану резиденции в Фанаре, турецкие власти уменьшали ее.
Журнал пишет также, что главной и наиболее значимой проблемой, от которой зависит существование и выживание православия в его колыбели – бывшем Константинополе, а сейчас Стамбуле, является неоосманизм и угроза радикального суннитского ислама.