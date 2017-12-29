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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Наследие кардинала": почему борьба папы с педофилами зашла в тупик

08:0029.12.2017
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© AFP 2017 / Alberto PizzoliКрест на рясе кардиналаКрест на рясе кардинала
© AFP 2017 / Alberto Pizzoli
Антон Скрипунов

Американская пресса вовсю обсуждает "огромное наследие" скончавшегося в конце декабря кардинала Бернарда Лоу. Именно его СМИ назвали символом засилья педофилии в Римско-католической церкви: после того, как стало известно, что он укрывал совратителей, паства католической церкви в США существенно уменьшилась. Головной боли Святому престолу добавила еще одна новость: руководители Папской комиссии по расследованию преступлений сексуального характера уходят со своих постов, работа органа парализована. Это произошло в разгар борьбы папы Франциска с засильем педофилии в католической церкви. О том, почему нынешнему понтифику нелегко реализовать обещание "очистить Ватикан от скверны", — в материале РИА Новости.

"Понтифик медлит"

Полномочия членов комиссии по расследованию педофилии среди католического духовенства истекли еще неделю назад, однако ее дальнейшая судьба до сих пор не ясна. По идее, папа Франциск должен объявить о ее новом составе, но почему-то этого не делает.

Публичные слушания с участием Королевской комиссии, расследующей сексуальные преступления по отношению к несовершеннолетним, в Сиднее, Австралия. 6 февраля 2017
© REUTERS / Jeremy Piper
В Австралии жертвами католиков-педофилов стали почти 4,5 тысячи человек
"Мы ждем ответа папы", — заявил журналистам член комиссии священник Ганс Цольнер.

Такая ситуация возникла после публикации материалов государственной комиссии Австралии, которая пять лет расследовала случаи педофилии в школах. Результаты шокировали общественность: почти в 63% всех известных случаев педофилии были замешаны представители католической церкви. Эти данные стали постоянно озвучиваться в ходе развернувшейся в конце этого месяца в США и Европе публичной дискуссии о безрезультатной борьбе со священниками-педофилами, катализатором которой послужила смерть кардинала Лоу.

Друг президентов и педофилов

"Я вместе со своими братьями и сестрами училась в католической школе святой Екатерины в пригороде Чикаго. Когда мне было десять, к нам прибыл новый священник. Родители любили отца Дональда Малсоффа: он был молод и общался с детьми гораздо лучше, чем наш стареющий суровый пастор. Но однажды после школы одноклассник рассказал мне, какие слухи ходят об отце Малсоффе и мальчиках. Мне стало страшно, но рассказывать об этом родителям я не стала", — вспоминает обозреватель The New York Times Элизабет Вильямсон. В 2003 году она обнаружила Малсоффа в списке католических священников, подозреваемых в педофилии.

© AFP 2017 / Thomas CoexКардинал Бернард Лоу
© AFP 2017 / Thomas Coex
Кардинал Бернард Лоу

В 2002 году с подачи местных журналистов в Бостонской митрополии разразился скандал. Оказалось, глава митрополии кардинал Бернард Лоу знал о священниках-педофилах и всячески их покрывал. Согласно результатам внутреннего расследования Ватикана, в США за последние 50 лет священникам было предъявлено около 11 тысяч обвинений в растлении малолетних. Причем подавляющее большинство "отцов-совратителей" избежали наказания. И все благодаря могущественному монсеньору Лоу.

Во время службы Навечерие Пасхи в римско-католическом храме Воздвижения Святого Креста в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Жертвы педофилии призвали католическую церковь реформировать исповедь
За десятки лет управления крупнейшей католической епархией США деятельный священнослужитель обрел как невиданную популярность среди простых верующих, так и немалое влияние в политических кругах, за что получил у журналистов прозвище "друг президентов". Такой бэкграунд позволял ему вмешиваться в дела Ватикана по всему миру.

Даже когда из-за педофильского скандала Лоу был вынужден уйти со своего высокого поста, влияния своего внутри католической церкви он не потерял: папа Иоанн Павел II в 2004 году назначил скандального кардинала советником по вопросам рукоположения новых епископов. И лишь с установлением понтификата Франциска он окончательно ушел с политической сцены.

Бессилие папы

Как только заходит речь о педофилии внутри католической церкви, риторика папы Франциска тут же меняется с доброжелательной на воинственную. C восшествием на престол святого Петра у многих появилась надежда, что "скверна, которая завелась в Ватикане" (так назвал церковную педофилию сам Франциск), скоро исчезнет. Но вот уже подходит к концу четвертый год его понтификата, а проблем не убавилось. Только за 2017 год у пресс-службы Святого престола было как минимум два авральных периода: в конце июля ей пришлось отбиваться от обвинений в адрес ватиканского казначея кардинала Джорджа Пелла, а 19 сентября тень подозрения пала на главного инквизитора — кардинала Луиса Ферреру.

И если в 2014 году после очередного педофильского скандала риторика папы Франциска была полна решимости во что бы то ни стало искоренить педофилию, то события 2017 года, по-видимому, поубавили его уверенности. "На проблему педофилии Церковь обратила внимание поздно. <…> Я это знаю и поэтому говорю: мы опоздали. Возможно, старая практика переводить людей (священников на другие приходы, что часто предпринимал тот же кардинал Лоу. — Прим. ред.) и не обращаться к корню проблемы притупила нашу совесть", — говорит он теперь. Неужели понтифик расписался в своем бессилии?

Торжественная месса Об избираемом Папе Римском
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Кардинал, казначей... педофил? Ватикан снова в центре сексуального скандала
Пока что папе удалось только вынести тему церковной педофилии в публичное пространство. Это уже само по себе большое достижение, полагает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, религиовед Роман Лункин.

"Такие случаи сейчас, может быть, не сведены к нулю. Но ясно, что такого вала преступлений на почве педофилии, как раньше, нет. Соответственно, это также могло послужить причиной смены руководства комиссии", — отмечает он.

А все потому, что духовенство стало куда больше опасаться за свое положение, ведь, по сути, за преступниками внутри Церкви ведется настоящая охота. Но, как полагает эксперт, в ближайшее время вряд ли удастся "очистить Ватикан от скверны", на это нужны годы кропотливой и целенаправленной работы.

"Это неизбежно"

Папа римский Франциск
© AFP 2017 / Vincenzo Pinto
"Папа Франциск — еретик!": союзники Трампа готовятся расколоть Ватикан
Перед Рождеством папа Франциск достаточно жестко высказался об административном устройстве католической церкви. Причем не кому-нибудь, а лично ватиканским администраторам. "Реформировать Ватикан — не легче, чем вычистить египетского сфинкса зубной щеткой", — заявил он, выступая перед высшими иерархами.

Многие СМИ тут же вспомнили, с каким энтузиазмом четыре года назад понтифик взялся перестраивать веками формировавшуюся систему. И даже успел из-за этого нажить себе немало врагов.

"Я думаю, что внутренняя реформа Ватикана будет продолжаться достаточно долго и столь же продолжительно приспосабливаться к современным условиям", — подчеркивает религиовед Роман Лункин.

Это касается и искоренения педофилии: если бы не бюрократические особенности Ватикана, папа преуспел бы в этом гораздо больше. Но… "Бюрократия в Ватикане неизбежна. Она вечна, как сам Рим", — полагает эксперт.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВатикан в ожидании избрания нового папы римского
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ватикан в ожидании избрания нового папы римского
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Религия и мировоззрение
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