Лаврентьев: Москва надеется на помощь Церкви в межсирийском урегулировании

АСТАНА, 27 дек – РИА Новости. Роль Церкви в межсирийском урегулировании важна, в Москве надеются на ее помощь и поддержку, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.

"Христиан очень много уехало, очень много боятся преследований — и не только христиан. Различных представителей. Если взять представителей чисто национальной диаспоры, как армяне, которые компактно жили на севере страны, в настоящее время их там просто нет, потому что они практически все уехали. Вопрос толерантности и межконфессионального согласия приобретает остроту. Если бы иерархи всех Церквей поспособствовали единению, согласию, сплочению, это было бы очень здорово. Мы на это надеемся и рассчитываем", — сказал Лаврентьев.

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