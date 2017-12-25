Патриарх Кирилл поздравил патриарха Грузии с 40-летием со дня интронизации

ТБИЛИСИ, 25 дек — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил католикос-патриарха всея Грузии Илию Второго с юбилеем 40-летия со дня интронизации, подчеркнув, что глава грузинской церкви обладает серьезным авторитетом.

Поздравительное письмо зачитал представитель Московской патриархии в храме Светицховели в городе Мцхета, где проходит торжественная литургия.

"Ваше святейшество и блаженство, сердечно поздравляю вас и всю Грузию с этим важным церковным днем", — сказано в письме.

Патриарх Кирилл в поздравлении отметил, что Илия Второй во всем православном мире занимает пост предстоятеля дольше всех, был одним из самых молодых священнослужителей грузинской церкви.

"Ваше слово имеет авторитет и важность для всех, кто знаком с вами и кто вас любит, кто молиться за вас и просит у вас благословения", — сказано в письме.

Поздравить патриарха в Светицховели пришли представители грузинских властей и оппозиции, а также президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Юбилей интронизации патриарха планировалось торжественно праздновать с участием православных делегаций со всего мира, однако в мае патриарх отменил все запланированные торжества из-за "нестабильной ситуацией в мире".