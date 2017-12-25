Мусульмане во время пятничной молитвы на одной из улиц Парижа

Мусульмане во время пятничной молитвы на одной из улиц Парижа

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Русскую православную церковь пугает не рост числа мусульман в Европе, а процессы либерализации западного общества и отказа от традиционных христианских ценностей, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Глава ОВЦС объяснил увеличение мусульманского населения европейских стран тем, что в мусульманских семьях рождаемость в целом выше, чем в семьях представителей других религий, а также особенностями миграционной политики большинства государств Европы.

"Я хотел бы еще раз напомнить слова моего ватиканского коллеги кардинала Коха, который когда-то, еще не будучи кардиналом, сказал, что "мы должны бояться не сильного ислама, а слабого христианства". Он это говорил по отношению к Европе. Это то, о чем и мы постоянно говорим", — сказал митрополит Иларион.

По его словам, против существующей миграционной политики сегодня открыто выступили три государства Евросоюза – Венгрия, Польша и Чехия, которые образовали так называемую Вышеградскую группу. Её представители заявили, что будут избирательно подходить к беженцам с Ближнего Востока: они будут принимать христиан с Ближнего Востока, но не готовы принимать мусульман.

Глава ОВЦС добавил, что эта позиция уже вызвала волну критики, так как не соответствует принятым в Европе правилам политкорректности. Но эти три государства твердо стоят на своей позиции, готовы даже судиться с Евросоюзом, отстаивая этот подход.