ЛАНГЕПАС (ХМАО), 24 дек — РИА Новости, Дмитрий Скобелев. В обычное воскресенье храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", расположенный в небольшом городе Лангепасе Ханты-Мансийского автономного округа, посещают примерно 300 человек. Многих из них местный священник Николай знает по именам, но есть два десятка прихожан, за которых он, по его словам, несет особую ответственность.

В начале 2014 года при храме появился православный военно-патриотический клуб "Ратник", известный сегодня за пределами города. Состоят в нем 20 человек в возрасте от 14 до 55 лет. Отец Николай проводит для участников клуба тренировки по скалолазанию и страйкболу, занимается с ними в тренажерном зале и готовит к военной службе.

© Фото : Дмитрий Скобелев Храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" в Лангепасе, ХМАО © Фото : Дмитрий Скобелев Храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" в Лангепасе, ХМАО

Идея нашлась у спецназа

Идея создания сообщества, цель которого — приобщение современной молодежи к культурным ценностям православия, прошедшим тысячелетнюю проверку и щедро приправленным духом военно-патриотического воспитания, пришла священнику в 2007 году. В одну из миссионерских поездок семинарист Николай Спамбетов посетил воинскую часть спецназа в Челябинской области, где существовал православный военно-патриотический клуб "Воин", окормляемый местным священнослужителем. В клубе состояли не только призывники и контрактники, но и юноши допризывного возраста, которые, по словам отца Николая, занимались на одном уровне с военными.

"Задача — сплотить молодежь. Проблема эта — я не беру только наш приход — в целом большая. Заинтересовать молодых людей тяжеловато, приходится искать новые формы работы. Конечно, они потом взрослеют, появляются свои дела, проекты какие-то, но до этого времени важно, чтобы у них было интересное и полезное занятие", — считает батюшка.

Он называет свой клуб некой формой проповеди среди современной молодежи. Не каждый может читать Священное Писание, кому-то интереснее заниматься спортом, но если ты делаешь это при храме, рассуждает священник, то и дорога в приход выглядит уже по-другому.

В клубе "Ратник" посещение церкви для участников — обязательное условие, равно как и быть крещеным, однако не менее важно регулярно приходить в тренажерный зал, на скалодром, не пропускать страйкбольные занятия — как теоретические, так и практические. Лень отец Николай среди подопечных не приемлет, считая, что она может негативно влиять на весь коллектив. Возможно, именно по этой причине сложившийся костяк в клубе не так уж велик, но это люди, которым действительно интересно заниматься, уверен священник. К слову, занятия в "Ратнике" посещают и девушки, которые, как заверяет он, к этому процессу подходят с высокой степенью ответственности, проявляя себя едва ли не лучше парней.

Клуб православный, лишь потом — военно-патриотический

Несмотря на значительную спортивную составляющую, отец Николай подчеркивает, что в основе клуба — участие в богослужении, совместная молитва и только потом — страйкбол, игровые вариации военных действий, бег или подъем "железа". Здесь также преподают рукопашный бой, альпинизм, участники смотрят обучающие видео, изучают литературу. Однако при всем этом базовая задача "Ратника" заключается в духовном воспитании молодежи, и роль церкви в этом контексте сложно переоценить, считает отец Николай.

"Люди, занимающиеся спортом, меня поймут. Молодежь в нашем клубе может получить не только физическое, но и духовное воспитание. Мы демонстрируем личным примером, что можно быть одновременно и православным, и сильным, и достаточно образованным человеком. В моем случае все это венчает еще и тот факт, что я — православный священник", — говорит он.

Служитель добавляет, что главный устав церкви позволяет создавать при приходах братские общества, в нем также отмечается, что цель таких обществ — миссионерская, просветительская деятельность. Клуб "Ратник" — не исключение, заявляет Николай Спамбетов, подчеркивая, что спорт здесь, как ни крути, на втором месте.

© Фото : предоставлено Николаем Спамбетовым Православный военно-патриотический клуб "Ратник" в Лангепасе, ХМАО © Фото : предоставлено Николаем Спамбетовым Православный военно-патриотический клуб "Ратник" в Лангепасе, ХМАО

Критика как новая ступень развития

Когда при храме священник учит прихожан защищать себя, метко стрелять по спортивным мишеням и вдобавок к этому преподает военно-тактические навыки, готовя молодых людей к военной службе, это со стороны выглядит как некий диссонанс. Рассуждая о критике, Николай Спамбетов придерживается либерально-философских взглядов.

"Есть знаменитая французская поговорка, которая гласит, что если у человека нет врагов, то он ничего не стоит. Если нет оппозиции у тебя, то, скорее всего, ты мало что из себя представляешь. Я считаю объективную критику в адрес нашей деятельности нормой. Каждый имеет право на свою точку зрения относительно любого явления. Как это вижу я: если бы в другом городе появилось аналогичное объединение, возглавляемое священником, я бы сказал, что он делает большое дело — занят воспитанием молодежи", — рассказывает батюшка.

По его словам, критика, если она объективна, в любом деле полезна. Хейтеров, как их называет отец Николай, пишущих что-то в интернете исключительно ради выплескивания негативных эмоций, он не считает необходимым выслушивать и уж тем более — обращать на это особое внимание.

"При этом, если твою деятельность критикуют обоснованно, пусть и субъективно, задаешься вопросом: почему бы эти мнения не взять для развития и для появления нового направления в работе", — говорит священник из Лангепаса.

Пример для детей

У отца Николая — шесть детей, пятеро из них — мальчики. Они пока не доросли до того, чтобы посещать занятия "Ратника", но некоторые уже стучатся в двери клуба. В свою очередь, священнослужитель заверяет, что старается быть для них примером человека, который развивается физически и духовно.

Одновременно с этим он и другие члены сообщества стараются демонстрировать, что такое любовь к своему делу. Лето, столь короткое на севере, они провели, собственными силами создавая и обустраивая неподалеку от храма территорию для занятия страйкболом. Теперь им предстоит ждать около полугода, чтобы вернуться на площадку в полном военно-спортивном снаряжении и во всеоружии. Но терпеливость — это признак упорства, силы и выдержки, которые в "Ратнике" только приветствуются.