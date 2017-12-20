Еврейские общины России и Евразии объединятся против переписывания истории

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) подписала меморандум о сотрудничестве с Евроазиатским еврейским конгрессом (ЕАЕК), одним из пунктов которого стало взаимодействие в сфере противодействия антисемитизму и оправданию нацизма, сообщил РИА Новости президент ФЕОР Александр Борода.

"Прежде всего, наше взаимодействие предполагает политическое усиление нашего голоса в мировых еврейских структурах, координацию действий для, например, борьбы с неонацизмом, коллаборационизмом, за восстановление исторической справедливости. Это тот случай, когда "один плюс один равняется трем": наши голоса вместе дают мощное звучание, от которого невозможно отмахнуться. Невозможно уже, к слову, рассказывать, что приспешники фашистов якобы были освободителями", — пояснил Борода цель подписания соглашения.

В свою очередь, главный раввин России Берл Лазар на подписании соглашения отметил, что задача ФЕОР и ЕАЕК — помочь людям, "которые находятся в беде, чувствуют себя одинокими и не находят поддержки". В этом плане, заверил он, обе организации будут помогать общинам как в России, так и "в Черногории или Японии" вне зависимости от их величины.

Между тем глава ЕАЕК Михаил Мирилашвили подчеркнул, что организация уже более 20 лет помогает российским общинам. Он также дал оценку межрелигиозным отношениям в РФ.

"Я благодарен руководству и народу России за поистине уникальную ситуацию в области межконфессиональных и межнациональных отношений, за развитие еврейских общин, за борьбу с антисемитизмом", — заявил Мирилашвили во время подписания соглашения.