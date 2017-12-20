Власти ЛНР рассказали о действующих религиозных организациях в республике

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 20 дек — РИА Новости. Более 350 религиозных организаций и объединений действуют на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил на брифинге начальник отдела по делам религиозных организаций и духовности министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР Андрей Лицоев.

"На территории нашей республики находится 346 религиозных организаций и объединений, представляющих 11 различных конфессий и пять религиозных организаций, которые ни относят себя ни к каким религиозным конфессиям", — рассказал Лицоев.

Он подчеркнул, что доминирующей является православная конфессия.

"На территории нашей республики находятся около 197 православных храмов. На территории которых действует 40 воскресных школ", — уточнил спикер.

Лицоев подчеркнул, что в ЛНР религиозные организации сталкиваются с меньшими проблемами, чем на территории, подконтрольной официальному Киеву.

"Есть различия с тем, что происходит на Украине и у нас здесь. И это подтверждают сами представители различных конфессий… отзываясь о нашей ситуации говорят, что здесь у нас намного проще", — пояснил спикер.