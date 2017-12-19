Равиль Гайнутдин переизбран главой Совета муфтиев России

Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в Кремле. 1 декабря 2016.

Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в Кремле. 1 декабря 2016.

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Муфтий шейх Равиль Гайнутдин единогласно переизбран председателем крупнейшей исламской организации – Совета муфтиев России – на V съезде религиозного центра, сообщается на сайте СМР.

"На съезде Совета муфтиев России, который состоялся 19 декабря в конференц-зале Московской Соборной мечети, прошли выборы председателя Совета муфтиев России сроком на пять лет. По итогам голосования муфтий шейх Равиль Гайнутдин единогласным решением избран на пост председателя СМР", — говорится в сообщении.

Делегаты поздравили главу российских мусульман с избранием на высокий пост, пожелали успехов и дальнейшей плодотворной работы во благо мусульманского народа.