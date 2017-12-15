Католическая церковь Австралии может отказаться от целибата

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Католическая церковь Австралии может пересмотреть практику целибата (обязательный обет безбрачия — ред.) на фоне обвинений католических священников в педофилии, сообщило издание Sydney Morning Herald со ссылкой на архиепископа Мельбурна Дениса Харта.

Заявление Харта является реакцией на публикацию в пятницу финального доклада государственной комиссии, которая пять лет занималась расследованием случаев педофилии в образовательных учреждениях, в частности религиозных. Комиссия выявила, что в примерно 61,8% всех известных случаев педофилии были замешаны представители католической церкви.

Государственная комиссия опубликовала в общей сложности 409 рекомендаций, чтобы избежать насилия над несовершеннолетними. В частности, комиссия рекомендовала католической церкви Австралии запросить разрешения Ватикана на введение добровольного обета безбрачия для священников епархии. Также комиссия рекомендовала обязать священников сообщать обо всех случаях педофилии, в том числе о тех, о которых они узнали в ходе исповеди.

Архиепископ Мельбурна Харт принес извинения всем жертвам насилия и их семьям и заявил, что сделает все, что в его силах, чтобы искоренить "постыдную культуру секретности и самозащиты".

Однако Харт заявил, что церковь не может нарушать тайну исповеди, так как тем самым нарушит церковные каноны. "Я не могу себе представить, что сакральная природа исповеди когда-либо изменится… Я думаю, каждый понимает, что в католической и православной практике исповедь всегда конфиденциальна", — заявил он.

"Что же касается такой дисциплины как целибат, это вопрос другого порядка, это церковь может изменить…", — добавил он.

Случаи педофилии в рядах священников являются одной из главных проблем для Римско-католической церкви. В июне 2016 года папа Римский упростил процедуру отставки епископов за игнорирование случаев педофилии. Он установил, что среди серьёзных оснований для немедленного отстранения епископа является халатность, проявленная им, в том числе, при реагировании на жалобы о "сексуальном насилии в отношении детей", а также в отношении "уязвимых групп" совершеннолетних со стороны священнослужителей его епархии.