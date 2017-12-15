Главный раввин России зажег ханукальный светильник в "Бутырке"

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар возглавил зажигание праздничного ханукального восьмисвечника в Следственном изоляторе №2 "Бутырская тюрьма".

Открывая церемонию, Берл Лазар поблагодарил руководство УФСИН и начальника изолятора Сергея Телятникова за содействие в духовно-просветительской работе и выразил надежду на то, "что евреи будут настолько законопослушными, что необходимость создавать и поддерживать молельные комнаты в изоляторах и местах лишения свободы отпадет сама собой".

В свою очередь, начальник СИЗО подчеркнул, что "именно в таких местах, где люди находятся в сложной жизненной ситуации, нужна работа, которая поможет человеку встать на правильный жизненный путь, и помощь религиозных лидеров в этих вопросах чрезвычайно важна".

В ходе встречи раввин Берл Лазар провел вместе с арестованными дневную молитву "Минха" и прочел соответствующий дню отрывок из Пятикнижия. Участники мероприятия получили (некоторые впервые в жизни) возможность быть вызванными к Торе и возложить тфилин (коробочки, сделанные из кожи кошерных животных, содержащие отрывки из Пятикнижия и обязывающие иудея выполнять эту заповедь).

В завершение встречи раввин Лазар раздал арестованными набор ханукальных свечей и сладкие пончики с повидлом (суфганиет), которые наряду с ханукией являются еще одним символом Хануки и подаются к столу в каждом еврейском доме в течение всех дней праздника.

На сегодняшний день в России открыто 13 синагог в местах лишения свободы. Регулярно оказывается помощь евреям-заключенным: им направляются продуктовые посылки, предметы религиозного культа, книги, проходят встречи с раввинами, лекции и еврейские праздники. В пяти из шести московских СИЗО уже действуют молельные комнаты, в которых еженедельно проходят занятия по изучению Торы.