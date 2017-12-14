Секретный архив Ватикана впервые прислал документы на выставку в Москву

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости, Мария Шустрова. Секретный архив Ватикана впервые прислал уникальные документы на московскую выставку "Романовы и папский престол: 1613-1917. Россия и Ватикан", посвященную истории двухсторонних отношений между святым престолом и Россией.

Уникальные подлинники

© РИА Новости / Мария Шустрова Летопись, рассказывающая о прибытии в Россию Софьи Палеолог, и предметы, которые она привезла с собой © РИА Новости / Мария Шустрова Летопись, рассказывающая о прибытии в Россию Софьи Палеолог, и предметы, которые она привезла с собой

"Глава Росархива Андрей Артизов и руководитель ватиканского секретного архива кардинал Жан-Луи Брюгес недавно подписали соглашение о сотрудничестве в области архивов. Наших документов на выставке больше, чем ватиканских, потому что было легче организовать их доставку. Открытие этой выставки – первый шаг после подписания соглашения. Заключенный договор – важный этап наших межкультурных и межконфессиональных отношений", — сказал РИА Новости советский и российский дипломат, историк Петр Стегний.

Организаторы выставки признались, что немного вышли за рамки заданной тематики. Экспонаты рассказывают об отношениях России и папского престола, начиная с женитьбы Ивана III на Софье Палеолог, а не только с момента воцарения Романовых. Софья происходила из императорской династии Палеологов, правившей Византией. После падения империи будущая жена Ивана III с родственниками нашла приют при дворе папы римского Сикста IV. Опекой детей занялся кардинал Виссарион.

Именно он затем устроил брак Софьи с великим князем Московским Иваном III. Согласно летописи, в жены великому князю предлагалась "православная христианка". Тем самым утаивался факт ее перехода в католичество. Еще во время путешествия в Москву стало ясно, что Софья не будет проводником католичества в России: девушка незамедлительно вернулась к вере предков.

"На выставке есть оригинал летописи, где подробно рассказано о путешествии Софьи в Россию и о последующем венчании. Рядом с летописью мы выставили католический Корсунский крест. По преданию, его несли перед каретой Софьи Палеолог по пути в Москву. Однако Иван III распорядился, чтобы с таким крестом она не появлялась в Москве. Поэтому на подступах к городу крест убрали. Тем не менее, он впоследствии был расположен в Успенском соборе Кремля", — рассказала куратор выставки Марина Сидорова.

Главный экспонат

Организаторы экспозиции особо гордятся тем, что для широкой публики удалось выставить оригинал Конкордата – соглашения, заключенного императором Николаем I и папой римским Пием IX.

© РИА Новости / Мария Шустрова Конкордат, заключенный Николаем I с папой римским Пием IX © РИА Новости / Мария Шустрова Конкордат, заключенный Николаем I с папой римским Пием IX

"Конкордат – единственный в своем роде документ. Один его экземпляр хранится в Ватикане, а оригинал второго сейчас можно увидеть на нашей выставке. Этот документ был подписан между российской стороной и папским престолом в 1847 году. Это единственный письменный документ до 1917 года о положении католической церкви в России. До этого были либо буллы папы, либо указы нашего правительства. Хранится в архиве внешней политики Российской империи. Так как это важный международный договор, архив обычно не выставляет его на показ всем желающим. Для нашей выставки было сделано исключение", — пояснила куратор.

После присоединения к России католической Польши в 1795 году, остро встал вопрос сосуществования православных и католиков. Новые граждане империи зачастую притеснялись или подвергались преследованиям. Договор содержал 37 статей и предоставлял католической церкви существенные свободы на территории России. Благодаря соглашению было упорядочено территориально-административное деление латинских епархий, количество духовенства. На территории империи учреждались новые семинарии, а власти даже начали финансировать деятельность католической церкви.

Мозаика из Ватикана

© РИА Новости / Мария Шустрова Стол, заказанный Николаем I в Ватикане в подарок жене © РИА Новости / Мария Шустрова Стол, заказанный Николаем I в Ватикане в подарок жене

Папа римский Пий IX подарил супруге Николая I несколько римских мозаик. Детали мозаики столь малы, что сперва можно подумать, что понтифик подарил императрице обычные картины. А спустя какое-то время Николай I заказал у ватиканских мастеров столик для своей жены. На крышке столика мозаикой выложено изображение главных достопримечательностей городов Италии, в которых побывала императрица, а также площадь Святого Петра.

На выставке также представлено облачение католического духовенства XVII, XIX веков, а из Ватикана прибыли оригиналы некоторых папских булл, касающихся жизни верующих и католического духовенства на территории Российской империи.

Всего гости выставки увидят около 250 экспонатов и архивных документов. Любой желающий может бесплатно по паспорту осмотреть вещи, документы и картины эпохи династии Романовых. Выставка продлится до 18 февраля 2018 года в Выставочном зале федеральных архивов.