Муфтий Татарстана призвал сделать изучение татарского языка обязательным

КАЗАНЬ, 14 дек — РИА Новости. Татарский язык является языком межнационального общения всего тюркского мира, и его необходимо не только сохранять на бытовом уровне, но и обязательно изучать в образовательных учреждениях, считает председатель Духовного управления мусульман Татарстана, муфтий республики Камиль Самигуллин.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что в России нет никакой остроты в сфере национального вопроса, а вопрос, связанный с языком, направлен только на одно – создать всем детям, где бы они ни проживали на территории РФ, равные стартовые условия для будущей жизни. По его словам, преподавание в ведущих вузах страны идет на русском языке, поэтому если уделять больше внимания национальному языку, то можно отставать в русском. При этом глава государства отметил, что нужно обеспечить людям и возможность изучения национального языка.

"Республика Татарстан является воротами России для всего исламского мира. И если русский мы называем языком межнационального общения в России и странах СНГ, то татарский можно смело признать языком межнационального общения всего тюрко-исламского мира. Поэтому и сохранять его необходимо не "на кухне" или "на улице", а в образовательных учреждениях, где изучение татарского должно быть обязательным", — сказал Самигуллин РИА Новости.

Муфтий отметил, что возрождение татарского духовного наследия является приоритетным направлением деятельности Духовного управления мусульман Татарстана. По его мнению, если говорить о суверенитете российского духовного пространства, то необходимо воссоздание наследия российских мусульман, которое широко представлено трудами на татарском языке, и возвращение авторитета традиционного для России ислама, учитывая при этом, что значительная часть мусульман России представлена татарами.

"Кроме того, важнейшей задачей российского мусульманского духовенства сегодня является воспитание в среде уммы патриотизма и любви к Родине – России. Но способен ли гражданин на такое высокое чувство, когда не испытывает любви к своей малой родине, к родной культуре и родному языку?" — добавил Самигуллин.

Русский и татарский языки в Татарстане, согласно конституции республики, являются государственными, их изучение до сих пор было обязательным в равном объеме. Однако родители школьников в республике в последние месяцы стали инициировать коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры, отказываясь от обязательного проведения уроков татарского языка для их детей или требуя сократить количество уроков этого предмета, который, по их словам, преподавался в ущерб русскому языку. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков русского языка.

Власти республики выступали за то, чтобы изучение государственных языков республики в РФ было обязательным. В конце ноября парламент Татарстана согласился с новыми рекомендациями министерства образования и науки РФ, согласно которым изучение государственных языков республик на всей территории страны будет добровольным, на основе письменного согласия родителей и законных представителей учащихся – до двух часов в неделю. При этом в республике различные общественные организации выступают в поддержку обязательности изучения татарского языка.