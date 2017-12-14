МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Обстоятельства расстрела Николая II и членов его семьи в будущем году, когда исполнится сто лет со дня этого убийства, отразит мультимедийный исторический парк "Россия — моя история". Это произойдет вне зависимости от времени завершения экспертиз "екатеринбургских останков", сообщил председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).
Мультимедийный исторический парк "Россия — моя история" представляет четыре выставки: "Романовы 1613-1917", "Рюриковичи 862-1598", "Россия — моя история 1945-2016", "От великих потрясений к великой победе 1917-1945". Проект по созданию исторических парков в регионах страны реализуется при поддержке Патриаршего совета по культуре и администрации президента РФ. Парки есть в Москве, Екатеринбурге, Ставрополе, Волгограде, Уфе, Тюмени, Нижнем Новгороде и других городах. В общей сложности подобные выставки-парки откроются в 25 регионах России.
"Ритуальное возмездие" большевиков
В конце ноября в московском Сретенском монастыре состоялась конференция "Дело об убийстве царской семьи: новые экспертизы и архивные материалы. Дискуссия". В ней приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, высшее духовенство Русской церкви, представители Следственного комитета РФ, антропологи, судмедэксперты, историки и криминалисты, участвующие в следствии по делу об убийстве семьи Николая II.
По его словам, участники расстрела хотели расправиться, в первую очередь, с последним императором. "Юровский (Яков Юровский, руководивший расстрельной командой — ред.) распределил роли каждого, каждый должен был стрелять в свою жертву, но когда рассеялся дым, все увидели, что упал именно Николай", — отметил Шевкунов.
По его мнению, "все хотели быть цареубийцами" и все "мечтали об этой славе", до конца своей жизни хвастаясь тем, что именно они "расстреляли царя". "Конечно же, это было для них глубоко важно и символично", — добавил епископ.
Психолого-историческая экспертиза
Следственная группа, руководившая исследованием "екатеринбургских останков" в 1990-х годах, не назначила психолого-исторической экспертизы. По мнению представителей РПЦ, это стало причиной появления различных спорных теорий в ряде изданий, многие вопросы до сих пор остаются без ответа и "будоражат умы". Сегодня в этом нужно поставить точку хотя бы на экспертном уровне.
Ранее ряд СМИ обвинили Церковь и следствие в том, что они якобы собираются рассмотреть популярную в определенных кругах версию о "ритуальном" убийстве императорской семьи. Сторонники этой теории считают, что большевики осуществляли некий кровавый религиозный ритуал.
"Мы сразу выступили с пояснениями о том, что будем исследовать все без исключения версии и отвергаем предложения какую-то одну версию взять и исключить из всего комплекса исследований. В то же время мы говорим, что никаких ксенофобских, расистских и прочих таких мотивов у экспертного сообщества нет даже близко", — заявил отметил Тихон.
"Екатеринбургские останки"
Захоронение на Старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга — в так называемом Поросенковом логу — впервые обнаружила группа исследователей в 1979 году, но публично заявлять тогда об этом никто не стал. Только в июле 1991 года было произведено официальное вскрытие могилы, в которой находились останки девяти человек, а в 1993 году Генпрокуратура России возбудила дело о гибели семьи Романовых. По мнению следствия, найденные останки принадлежали членам царской семьи — Николаю II, его супруге Александре Федоровне, трем их дочерям — Ольге, Татьяне, Анастасии, доктору Евгению Боткину и трем слугам — Анне Демидовой, Алоизию Труппу и Ивану Харитонову. Фрагменты костей, предположительно, цесаревича Алексея и четвертой дочери — Великой княжны Марии обнаружили при проведении археологических раскопок лишь в 2007 году (к югу от места первого захоронения).
Патриарх Кирилл в ноябре отметил, что у Церкви позиция по результатам исследований "еще не сформирована" и будет выработана на Архиерейских соборах и заседаниях Священного синода. По словам предстоятеля Русской церкви, следствие, проводившееся в 1990-х годах, характеризовали "непрозрачность исследовательского процесса и полное нежелание впустить в этот процесс Церковь". "Нам предлагалось согласиться и поверить в результаты приведенных исследований. Естественно, что это Церковь не устраивало", — пояснил патриарх. Сейчас ошибки прошлого уже учтены.