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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Парк "Россия - моя история" расскажет об убийстве царской семьи

08:5214.12.2017
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© РИА Новости / Дмитрий СтепановПерейти в фотобанкЭкспозиция музейно-выставочного комплекса Россия - моя история. Архивное фотоЭкспозиция музейно-выставочного комплекса Россия - моя история. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Обстоятельства расстрела Николая II и членов его семьи в будущем году, когда исполнится сто лет со дня этого убийства, отразит мультимедийный исторический парк "Россия — моя история". Это произойдет вне зависимости от времени завершения экспертиз "екатеринбургских останков", сообщил председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

Царь Николай II и его семья в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости
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В СК готовы проверить все версии убийства царской семьи
"Мы призваны изучить все без исключения версии (убийства — ред.) и дать по ним экспертную оценку. Мы глубоко убеждены, что по всем основным версиям, как бы иногда они ни казались экзотичными или даже сложными для понимания, мы должны поставить точки над "и"… Я не могу сказать, будет ли на будущий год все это завершено, но, наверное, безотносительно к этому расследованию какая-то экспозиция, конечно же, будет посвящена зверскому, злодейскому расстрелу и императора Николая Второго, и его детей. Наверное, об этом необходимо будет говорить и на будущий год, в трагическую годовщину", — сказал епископ журналистам.

Мультимедийный исторический парк "Россия — моя история" представляет четыре выставки: "Романовы 1613-1917", "Рюриковичи 862-1598", "Россия — моя история 1945-2016", "От великих потрясений к великой победе 1917-1945". Проект по созданию исторических парков в регионах страны реализуется при поддержке Патриаршего совета по культуре и администрации президента РФ. Парки есть в Москве, Екатеринбурге, Ставрополе, Волгограде, Уфе, Тюмени, Нижнем Новгороде и других городах. В общей сложности подобные выставки-парки откроются в 25 регионах России.

"Ритуальное возмездие" большевиков

В конце ноября в московском Сретенском монастыре состоялась конференция "Дело об убийстве царской семьи: новые экспертизы и архивные материалы. Дискуссия". В ней приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, высшее духовенство Русской церкви, представители Следственного комитета РФ, антропологи, судмедэксперты, историки и криминалисты, участвующие в следствии по делу об убийстве семьи Николая II.

Глава Федерации еврейских общин Александр Борода во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. 28 декабря 2016
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Ритуальное убийство" царской семьи: как еврейская община помирилась с РПЦ
"Когда на конференции в самом конце кто-то из зала спросил нас об этом (версии ритуального убийства — ред.), то мы сказали, что большинство наших экспертов признает, что убийство Николая II носило особый, символический характер. Убивали, расстреливали царскую семью, которая сама по себе являла символ прежней России, которая знаменовала собой окончание огромного периода в жизни страны, которая являлась символом для множества людей, и уничтожение этого символа конечно же было не просто очередным расстрелом. Для большевиков — восемь человек расстреливало Николая II, его жену, детей, близких людей — это имело особый характер, как я полагаю, ритуального большевистского возмездия", — сказал епископ Тихон РИА Новости.

По его словам, участники расстрела хотели расправиться, в первую очередь, с последним императором. "Юровский (Яков Юровский, руководивший расстрельной командой — ред.) распределил роли каждого, каждый должен был стрелять в свою жертву, но когда рассеялся дым, все увидели, что упал именно Николай", — отметил Шевкунов.

По его мнению, "все хотели быть цареубийцами" и все "мечтали об этой славе", до конца своей жизни хвастаясь тем, что именно они "расстреляли царя". "Конечно же, это было для них глубоко важно и символично", — добавил епископ.

Психолого-историческая экспертиза

Следственная группа, руководившая исследованием "екатеринбургских останков" в 1990-х годах, не назначила психолого-исторической экспертизы. По мнению представителей РПЦ, это стало причиной появления различных спорных теорий в ряде изданий, многие вопросы до сих пор остаются без ответа и "будоражат умы". Сегодня в этом нужно поставить точку хотя бы на экспертном уровне.

Наместник Сретенского монастыря епископ Тихон
© РИА Новости / Георгий Куролесин
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Епископ Тихон пояснил, что значит версия ритуального убийства царской семьи
"Когда некие историки или люди, увлеченные какой-либо темой, высказывают свое мнение, это одно. Когда привлеченные следствием ответственные эксперты, дав подписку об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний в экспертизе, приступают к этой работе, то экспертное заключение приобретает совершенно особый смысл. Именно поэтому мы и ввели в состав тем и историко-психологическую экспертизу ритуального большевистского возмездия", — сказал Шевкунов.

Ранее ряд СМИ обвинили Церковь и следствие в том, что они якобы собираются рассмотреть популярную в определенных кругах версию о "ритуальном" убийстве императорской семьи. Сторонники этой теории считают, что большевики осуществляли некий кровавый религиозный ритуал.

"Мы сразу выступили с пояснениями о том, что будем исследовать все без исключения версии и отвергаем предложения какую-то одну версию взять и исключить из всего комплекса исследований. В то же время мы говорим, что никаких ксенофобских, расистских и прочих таких мотивов у экспертного сообщества нет даже близко", — заявил отметил Тихон.

"Екатеринбургские останки"

Захоронение на Старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга — в так называемом Поросенковом логу — впервые обнаружила группа исследователей в 1979 году, но публично заявлять тогда об этом никто не стал. Только в июле 1991 года было произведено официальное вскрытие могилы, в которой находились останки девяти человек, а в 1993 году Генпрокуратура России возбудила дело о гибели семьи Романовых. По мнению следствия, найденные останки принадлежали членам царской семьи — Николаю II, его супруге Александре Федоровне, трем их дочерям — Ольге, Татьяне, Анастасии, доктору Евгению Боткину и трем слугам — Анне Демидовой, Алоизию Труппу и Ивану Харитонову. Фрагменты костей, предположительно, цесаревича Алексея и четвертой дочери — Великой княжны Марии обнаружили при проведении археологических раскопок лишь в 2007 году (к югу от места первого захоронения).

Фотография императора Александра III - документ из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику Царское село
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Эксперты нашли сходство у черепов Александра III и, вероятно, Николая II
Следствие, проведенное в 1990-х годах, пришло к выводу о подлинности "екатеринбургских останков", и в 1998 году они были захоронены в усыпальнице Романовых в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Однако Русская церковь тогда не получила ответов на ряд вопросов (кроме того, ее просьба о проведении дополнительных экспертиз не была удовлетворена), поэтому не признала результаты расследования. А в 2000 году Николай II и члены его семьи были причислены РПЦ к лику святых в чине страстотерпцев.

Патриарх Кирилл в ноябре отметил, что у Церкви позиция по результатам исследований "еще не сформирована" и будет выработана на Архиерейских соборах и заседаниях Священного синода. По словам предстоятеля Русской церкви, следствие, проводившееся в 1990-х годах, характеризовали "непрозрачность исследовательского процесса и полное нежелание впустить в этот процесс Церковь". "Нам предлагалось согласиться и поверить в результаты приведенных исследований. Естественно, что это Церковь не устраивало", — пояснил патриарх. Сейчас ошибки прошлого уже учтены.

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