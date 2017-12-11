ОП будет следить за ситуацией с избиением студента за слова о мусульманках

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Общественная палата РФ намерена следить за расследованием инцидента с нападением на студента РАНХиГС в Москве, который, по сообщениям СМИ, был избит за свои комментарии в адрес женщин-мусульманок в социальных сетях, сообщила РИА Новости заслуженная артистка России, глава комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

Следственный комитет России организовал доследственную проверку по факту распространения в СМИ видеоролика об избиении студента одного из столичных вузов. Радиостанция "Говорит Москва" сообщала, что студента РАНХиГС силой заставили извиняться на камеру за его комментарии в одном из сообществ соцсети "ВКонтакте", касающиеся женщин-мусульманок.

"Общественная палата будет следить за ситуацией и действиями следственного комитета, чтобы виновные понесли установленную законом ответственность", — заявила Гурцкая.

По ее словам, нападение на молодого человека — это "отвратительное издевательство, ничего не имеющее общего со справедливостью".

"Агрессивная группа, нападающая на одиночку, не может считать себя защитниками или носителями чести Кавказа. Я это говорю, как грузинка, воспитанная в кавказских традициях", — добавила общественница.