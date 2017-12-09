Коптская церковь Египта отказалась принимать Пенса из-за Иерусалима

КАИР, 9 дек — РИА Новости, Надим Зуауи. Коптская православная церковь Египта отказалась принимать вице-президента США Майкла Пенса, который должен посетить Каир в ближайшее время, из-за позиции Вашингтона по Иерусалиму, говорится в заявлении Патриархата.

Официальный представитель Коптской церкви пояснил, что "этот шаг стал ответом на решение американской администрации по Иерусалиму, которое не принимает во внимание чувства миллионов жителей арабских стран".

В пятницу глава крупнейшего в суннитском мире египетского исламского университета "Аль-Азхар" Ахмад ат-Тейиб также отказался встречаться с вице-президентом США Пенсом из-за позиции Вашингтона по Иерусалиму. В "Аль-Азхаре" подчеркнули, что не будут говорить с теми, кто "фальсифицирует историю, ущемляет права народов и нападает на их святыни".

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. В ответ на это шейх "Аль-Азхара" объявил о срочном созыве международной конференции по Иерусалиму с участием крупнейших улемов в исламском мире и видных христианских деятелей, заинтересованных международных и региональных организаций для обсуждения практических шагов поддержки палестинцев.