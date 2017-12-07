Патриарх: китайцев больше всего среди иностранных паломников в России

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Паломники из Китая чаще всего посещают святые места православия в России, если говорить об иностранных туристах, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с предстоятелем Православной церкви в Америке (ПЦА) митрополитом Американским и Канадским Тихоном.

"Сегодня, конечно, если говорить о наибольшем количестве иностранных паломников, то это паломники из Китая. Когда я приезжаю на большой праздник в Троице-Сергиеву лавру, то задаю себе вопрос, кого же здесь больше: русских паломников или китайских туристов? Но мы с любовью к ним относимся", — сказал патриарх на встрече в своей Даниловской резиденции.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что китайцы проявляют очень большой интерес к духовной жизни, с удовольствием посещают богослужения и даже, по словам патриарха, "подходят под благословение".

"И мы сейчас создаем какие-то тексты на китайском языке, чтобы можно было их раздавать паломникам, чтобы они знакомились с православием… Но мы с удовольствием принимали бы большее количество паломников и из Американской православной церкви. У нас есть что показать людям, интересующимся православием, особенно принадлежащим к православию и живущим на Североамериканском континенте", — отметил глава РПЦ.

В целом, патриарх выразил удовлетворение нынешним уровнем двусторонних отношений между РПЦ и ПЦА, которые "сохраняются и развиваются".

Митрополит Тихон вместе с главами других поместных православных церквей на прошлой неделе прибыл в Москву на торжества по случаю столетия восстановления патриаршества в Русской церкви.