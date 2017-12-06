МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с патриархом Сербским Иринеем выразил надежду на "справедливое решение вопросов относительно будущего Косово", в свою очередь предстоятель Сербской православной церкви (СПЦ) заявил о намерении Сербии и дальше бороться за сохранение Косово в составе государства.

Патриарх Ириней вместе с главами других поместных православных церквей прибыл в Москву на торжества по случаю столетия восстановления патриаршества в Русской церкви. Приветствуя предстоятеля СПЦ, патриарх Кирилл заметил, что в 2021 году аналогичный юбилей отметит и Сербская церковь, которая "после тяжких испытаний великой войны воссоединилась в 1921 году и восстановила отнятое у нее в XVIII веке патриаршее достоинство".

"В преддверии этого юбилея мы будем возносить особые молитвы о единстве, процветании Сербской православной церкви, о сохранении ее юрисдикции над всеми историческими землями. Особенно же мы будем молиться о мире и справедливом решении вопросов, связанных с будущим Косово и Метохии. Пусть Господь помогает сербскому народу хранить свое национальное и церковное единство", — сказал патриарх Кирилл.

В свою очередь глава Сербской церкви поблагодарил предстоятеля РПЦ за его информированность относительно ситуации в Косово и за то, что он неоднократно посещал эту землю и имел возможность лично ознакомиться со всеми испытаниями, через которые проходят косовские сербы.

"Наше государство настойчиво борется за то, чтобы сохранить эту землю в составе Сербии. Эта земля отнимается от Сербии несправедливо. Наши силы маленькие, и поэтому мы нуждаемся в помощи братской России и Русской православной церкви, настоятелем которой вы являетесь", — сказал патриарх Ириней.

Он также поблагодарил предстоятеля РПЦ за помощь, которую Русская церковь оказывает в украшении собора святого Саввы в Белграде.

"На протяжении всей истории наши народы были вместе, никогда не воевали друг с другом, а всегда вместе боролись с врагами, и сейчас совместно сохраняют единство православия. И в каком-то смысле Святосавский храм и должен быть памятником удивительного братского взаимодействия двух стран, двух народов, двух церквей", — ответил патриарх Кирилл.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В 2008 году албанские власти Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. С тех пор косовские албанцы предприняли многочисленные попытки вступить в международные организации, чтобы закрепить свою независимость. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.