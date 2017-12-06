Мединский открыл выставочную "Иконотеку" в бывшей мастерской Веры Мухиной

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский открыл в среду "Иконотеку А.Н. Овчинникова" Научно-реставрационного центра им. Грабаря, новое выставочное пространство расположилось в бывшей мастерской выдающегося советского скульптора Веры Мухиной.

В экспозиции представлены работы художника, реставратора и исследователя древнерусской живописи Овчинникова, который детально воспроизвел фрески VIII–XV веков из восьми церквей. Среди них — Георгиевский храм в Старой Ладоге; церковь Спаса Преображения на Ильине улице в Великом Новгороде, где в 1378 году работал Феофан Грек; церкви в Грузии — Святого Георгия в Ачи и монастырский комплекс пещерных храмов в Сабереби.

"Это дом Веры Мухиной, построенный в годы Великой Отечественной войны, она здесь жила и работала, сейчас здесь находится Центр Грабаря, и еще живут наследники Мухиной. Основная часть этого помещения была возрождена из руин, отреставрирована – фасады, коммуникации. И пользуясь центральным расположением мастерской, родилась замечательная идея создать здесь живое пространство – Иконотеку Адольфа Николаевича Овчинникова, одного из ведущих специалистов иконописи", — сказал Мединский.

Министр отметил, что в "Иконотеке" так же будут проходить обучающие мастер-классы по реставрации и копированию, лекции по истории искусства и научные конференции.

В разработке архитектурного проекта мастерской Мухиной в Пречистенском переулке вместе со скульптором участие принимал Иван Жолтовский, один из крупнейших архитекторов неоклассицизма. После смерти Мухиной в 1953 году мастерская стала принадлежать Московскому художественному институту им. В.И. Сурикова, а затем — Государственному научно-исследовательскому институту реставрации.

В 2013 году здание было передано Центру Грабаря для организации экспозиции нового отдела — "Иконотеки Адольфа Овчинникова". В здании был произведен ремонт, демонтированы поздние перегородки, которых не было при Мухиной, отреставрирован световой фонарь на крыше, дающий вместе с панорамным окном столь необходимый скульптору естественный свет; благоустроена прилегающая территория.

Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. академика И.Э. Грабаря — старейшее реставрационное учреждение России, созданное в 1918 году. Инициатором его создания был известный историк искусства и художник Игорь Грабарь.