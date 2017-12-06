Папа римский провел телефонный разговор с президентом Палестины

ВАТИКАН, 6 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск провел во вторник вечером телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщили РИА Новости в службе печати Святого престола.

При этом представитель ватиканской пресс-службы отметил, что "разговор состоялся по инициативе Аббаса".

РИА Новости также стало известно, что в среду понтифик даст аудиенцию участникам заседания постоянного комитета по диалогу с религиозными деятелями Палестины, которое проводится по инициативе Папского совета по межрелигиозному диалогу.

Ранее СМИ сообщили, что Аббас призвал ряд мировых лидеров вмешаться в ситуацию вокруг Иерусалима и повлиять на позицию Вашингтона, который намерен перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Ранее Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Аббасом, изложив ему позицию РФ в поддержку возобновления переговоров Палестины и Израиля по всем спорным вопросам, включая статус Иерусалима.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Дональда Трампа, каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решения.

Представитель Белого дома заявил в понедельник, что США в ближайшее время объявят, признают ли Иерусалим столицей Израиля. Палестинская сторона, а также ряд стран на Ближнем Востоке уже заявили, что признание Иерусалима приведет к обострению арабо-израильского конфликта и дестабилизации ситуации в регионе. Президент Турции пригрозил разрывом дипотношений с Израилем.