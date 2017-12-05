РПЦ ежегодно открывает до полутора тысяч новых храмов, заявил патриарх

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Русская православная церковь ежегодно открывает почти 1,5 тысячи храмов, именно столько церквей в настоящее время существует и в Москве, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с митрополитом Варшавским Саввой.

"Конечно, есть у нас радостные обстоятельства жизни, связанные, в первую очередь, с расширением церковной активности. Мы радуемся увеличению количества молодежи, открытию храмов. Мы открываем почти 1,5 тысячи храмов в год", — сказал патриарх на встрече во вторник в своей Даниловской резиденции.

По его словам, в Москве сейчас реализуется программа строительства храмов, которых в столице "примерно 1,5 тысячи вместе с монастырями".

"Но это не 1,5 тысячи приходов – приходов гораздо меньше. А именно приходская жизнь и формирует у человека религиозные представления, воцерковляет его… И поэтому когда мы говорим о строительстве новых храмов, мы говорим не просто о строительстве зданий, а о создании новых приходов. На сегодня таких полноценных приходов в Москве уже 500, когда я начинал свое служение, было 290", — сказал патриарх.

По его оценке, храмостроительство изменяет к лучшему и городской ландшафт. И если раньше церкви, в основном, были сосредоточены в старой, исторической части города, то теперь они появляются и в новостройках.