Путин принял патриарха всего Востока в своей подмосковной резиденции

НОВО-ОГАРЕВО, 4 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник вечером принял патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна в своей подмосковной резиденции и предложил обсудить ситуацию с христианами на Ближнем Востоке.

"Воспользуемся случаем и поговорим о ситуации в Сирии самой с христианами, с православными", — сказал Путин на встрече с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном.

Он отметил, что целый ряд вопросов удалось обсудить и в ходе беседы с главами делегаций поместных православных церквей.

В свою очередь патриарх Иоанн поблагодарил российского лидера за выполнение обещания о встрече не только в расширенном формате с участием других патриархов, так и с глазу на глаз.

"Я имею в виду обещание встретиться со мной как в расширенном составе с другими патриархами, так и сейчас в позднее время суток. Очень ценю вашу готовность встретиться", — сказал он.

"Хотел бы еще раз выразить нашу глубокую благодарность вам лично и России за все то, что вы делали и делаете на ближнем востоке и в Сирии в частности", — добавил он.