Путин: в современном мире до сих пор есть гонения по религиозному признаку

НОВО-ОГАРЕВО, 4 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил сожаление, что в наши дни в мире все еще имеют место гонения по религиозному признаку.

"К сожалению… мы сталкиваемся с тем, что, казалось бы, давно осуждено и изжито, а именно гонения по религиозному признаку. В том числе это касается и христиан", — заявил Путин на встрече с главами делегаций поместных православных церквей.

Он отметил особую остроту этой проблемы на Ближнем Востоке. "А ведь это регион, это колыбель христианства вообще и истоки православной веры. Но особое внимание, конечно заслуживает ситуация в Сирии. Мы все с вами об этом знаем. Она очень тяжелая. За годы войны террористы убили, выгнали из родных мест десятки тысяч людей", — подчеркнул Путин.

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Путин добавил, что "современный мир становится все более открытым и взаимозависимым", но вместе с тем есть много проявлений духовного кризиса. "Девальвируются очень часто традиции и нравственные ценности — все то, что лежит в основе человеческой цивилизации", — сказал президент.