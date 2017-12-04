РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх: торжества в Москве продемонстрировали единство православного мира

Сюжет:
Архиерейский собор РПЦ (69)
16:4104.12.2017
090
© РИА Новости / Антон СкрипуновХрам Христа СпасителяХрам Христа Спасителя
© РИА Новости / Антон Скрипунов

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Участие глав и представителей поместных церквей на торжествах в Москве по случаю 100-летия восстановления патриаршества в Русской церкви является "видимым свидетельством православного единства", заявил в понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл после совершения Божественной литургии в храме Христа Спасителя с участием всех архиереев РПЦ и зарубежных церковных делегаций.

Четвертого декабря православные верующие отмечают столетие со дня интронизации — возведения на патриарший престол святителя Тихона (Белавина).

"Особую признательность хотел бы выразить всем высоким гостям, возглавившим делегации поместных церквей и своим участием усугубившим радость торжеств, посвященных 100-летию восстановления патриаршества в Русской православной церкви — события сколь значимого, столь и судьбоносного. Я весьма ценю братские чувства и высказанные добрые пожелания, молитвенную поддержку и видимое свидетельство православного единства, столь убедительно явленное в сии благословенные дни нашего общения и причащения из единой чаши Христовой", — сказал патриарх.

Он отметил, что, вспоминая историческое событие — "восшествие на Московский патриарший престол святителя Тихона," — полагает необходимым "выразить благодарность церквам-сестрам за неизменную солидарность с Русской православной церковью, претерпевшей в минувшем ХХ веке жесточайшие гонения". Четвертого декабря с главами церковных делегаций со всего мира, прибывшими в Москву на юбилейные торжества, встретится и президент России Владимир Путин.

На открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве, приуроченного к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского Тихона
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Архиерейский собор-2017: главная сенсация пришла из Киева
По словам пресс-секретаря патриарха священника Александра Волкова, за литургией в храме Христа Спасителя в понедельник, когда православные верующие отмечают также праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, служил весь епископат Русской церкви, и "это уникальное событие".

На прошлой неделе в Москве прошел Архиерейский собор РПЦ, на который прибыло 347 из 386 епископов Русской церкви. Торжества по случаю 100-летия интронизации патриарха Тихона стали кульминацией всех мероприятий.

По информации патриаршей пресс-службы, вечером 4 декабря также состоится праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце. А в последующие дни, 5-6 декабря, пройдут двусторонние встречи патриарха Кирилла с предстоятелями и представителями поместных православных церквей.

Служение патриарха Тихона

Главным решением Всероссийского Поместного собора 1917-1918 годов стало восстановление патриаршества на Руси после более чем двухсотлетнего синодального периода (когда Церковь не имела лидера в лице патриарха и была подчинена государственной власти). Первый патриарх нового времени — святитель Тихон, впоследствии возглавивший и собор новомучеников Русской церкви — был возведен на патриарший престол 4 декабря 1917 года.

Выступая 1 декабря на заседании Архиерейского собора, Владимир Путин коснулся и личности святителя Тихона, отметив, что он совершил подвиг, став патриархом в тяжелый для страны период.

"Святитель Тихон тогда, принимая на себя миссию патриаршего служения, совершил, безусловно, подвиг во имя Бога, веры и своего народа. Он сознавал, что возлагает на себя колоссальную личную ответственность в тяжелейший для страны период, понимал, что он встретит не почести со стороны новых властей, а их открытую вражду, он понимал, что это для него означает", — сказал Путин.

А по мнению предстоятеля РПЦ, если бы в 1917 году в стране не было избрано патриарха, то "навряд ли сохранилась бы и Церковь". "Потому что в самые тяжелые моменты гонений, притеснений, разрушений храмов единственную надежду люди связывали с тем, что есть во главе Церкви патриарх, что он предстоит Богу в молитвах", — сказал патриарх Кирилл в субботу после всенощного бдения в храме Московского епархиального дома, где в августе 1917 года начал работу Поместный собор.

По оценке патриарха, Русскую церковь в самое трудное время возглавил "человек с огромным жизненным опытом", который "жил глубокой, очень богатой духовной жизнью". "И именно эта внутренняя духовная сила вдохновляла всех, кто с ним соприкасался. Именно она укрепляла тех, кто сомневался, кого страх обуял, кто готов был дрогнуть и сойти с пути. Личный пример святейшего остановил от совершения ошибок очень многих людей, в том числе православных иерархов, духовенство", — отметил нынешний предстоятель.

Заседание Поместного собора Русской православной церкви в Соборной палате Московского епархиального дома. 1917 год. Архивное фото
© Рublic domain
Собор, объединивший Церковь: осмысление через 100 лет
В свою очередь митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, выступая на заключительном торжественном заседании Архиерейского собора РПЦ, посвященном 100-летию восстановления патриаршества, обратил внимание на тот факт, что, "невзирая на все тяжести, перенесенные русским народом, Православная церковь на Руси сумела не только выстоять и возродиться, пройдя горнило страшных гонений, издевательств и унижений, но и помогать братским поместным православным церквам на их историческом пути, в том числе и нашей многострадальной Церкви Чешских земель и Словакии".

Святитель Тихон (Белавин, 1865-1925) был канонизирован в 1989 году. Он провел годы своего первосвятительского служения в поисках приемлемого компромисса между Церковью и советской властью. В конечном итоге он был арестован. До конца жизни патриарх Тихон оставался под следствием, в декабре 1924 года на него было совершено покушение, после которого святитель слег и в апреле 1925 года скончался. По сей день он остается одним из самых почитаемых архиереев, возглавлявших Русскую православную церковь.

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена