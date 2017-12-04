Патриарх: торжества в Москве продемонстрировали единство православного мира

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Участие глав и представителей поместных церквей на торжествах в Москве по случаю 100-летия восстановления патриаршества в Русской церкви является "видимым свидетельством православного единства", заявил в понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл после совершения Божественной литургии в храме Христа Спасителя с участием всех архиереев РПЦ и зарубежных церковных делегаций.

Четвертого декабря православные верующие отмечают столетие со дня интронизации — возведения на патриарший престол святителя Тихона (Белавина).

"Особую признательность хотел бы выразить всем высоким гостям, возглавившим делегации поместных церквей и своим участием усугубившим радость торжеств, посвященных 100-летию восстановления патриаршества в Русской православной церкви — события сколь значимого, столь и судьбоносного. Я весьма ценю братские чувства и высказанные добрые пожелания, молитвенную поддержку и видимое свидетельство православного единства, столь убедительно явленное в сии благословенные дни нашего общения и причащения из единой чаши Христовой", — сказал патриарх.

Он отметил, что, вспоминая историческое событие — "восшествие на Московский патриарший престол святителя Тихона," — полагает необходимым "выразить благодарность церквам-сестрам за неизменную солидарность с Русской православной церковью, претерпевшей в минувшем ХХ веке жесточайшие гонения". Четвертого декабря с главами церковных делегаций со всего мира, прибывшими в Москву на юбилейные торжества, встретится и президент России Владимир Путин.

По словам пресс-секретаря патриарха священника Александра Волкова, за литургией в храме Христа Спасителя в понедельник, когда православные верующие отмечают также праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, служил весь епископат Русской церкви, и "это уникальное событие".

На прошлой неделе в Москве прошел Архиерейский собор РПЦ, на который прибыло 347 из 386 епископов Русской церкви. Торжества по случаю 100-летия интронизации патриарха Тихона стали кульминацией всех мероприятий.

По информации патриаршей пресс-службы, вечером 4 декабря также состоится праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце. А в последующие дни, 5-6 декабря, пройдут двусторонние встречи патриарха Кирилла с предстоятелями и представителями поместных православных церквей.

Служение патриарха Тихона

Главным решением Всероссийского Поместного собора 1917-1918 годов стало восстановление патриаршества на Руси после более чем двухсотлетнего синодального периода (когда Церковь не имела лидера в лице патриарха и была подчинена государственной власти). Первый патриарх нового времени — святитель Тихон, впоследствии возглавивший и собор новомучеников Русской церкви — был возведен на патриарший престол 4 декабря 1917 года.

Выступая 1 декабря на заседании Архиерейского собора, Владимир Путин коснулся и личности святителя Тихона, отметив, что он совершил подвиг, став патриархом в тяжелый для страны период.

"Святитель Тихон тогда, принимая на себя миссию патриаршего служения, совершил, безусловно, подвиг во имя Бога, веры и своего народа. Он сознавал, что возлагает на себя колоссальную личную ответственность в тяжелейший для страны период, понимал, что он встретит не почести со стороны новых властей, а их открытую вражду, он понимал, что это для него означает", — сказал Путин.

А по мнению предстоятеля РПЦ, если бы в 1917 году в стране не было избрано патриарха, то "навряд ли сохранилась бы и Церковь". "Потому что в самые тяжелые моменты гонений, притеснений, разрушений храмов единственную надежду люди связывали с тем, что есть во главе Церкви патриарх, что он предстоит Богу в молитвах", — сказал патриарх Кирилл в субботу после всенощного бдения в храме Московского епархиального дома, где в августе 1917 года начал работу Поместный собор.

По оценке патриарха, Русскую церковь в самое трудное время возглавил "человек с огромным жизненным опытом", который "жил глубокой, очень богатой духовной жизнью". "И именно эта внутренняя духовная сила вдохновляла всех, кто с ним соприкасался. Именно она укрепляла тех, кто сомневался, кого страх обуял, кто готов был дрогнуть и сойти с пути. Личный пример святейшего остановил от совершения ошибок очень многих людей, в том числе православных иерархов, духовенство", — отметил нынешний предстоятель.

В свою очередь митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, выступая на заключительном торжественном заседании Архиерейского собора РПЦ, посвященном 100-летию восстановления патриаршества, обратил внимание на тот факт, что, "невзирая на все тяжести, перенесенные русским народом, Православная церковь на Руси сумела не только выстоять и возродиться, пройдя горнило страшных гонений, издевательств и унижений, но и помогать братским поместным православным церквам на их историческом пути, в том числе и нашей многострадальной Церкви Чешских земель и Словакии".

Святитель Тихон (Белавин, 1865-1925) был канонизирован в 1989 году. Он провел годы своего первосвятительского служения в поисках приемлемого компромисса между Церковью и советской властью. В конечном итоге он был арестован. До конца жизни патриарх Тихон оставался под следствием, в декабре 1924 года на него было совершено покушение, после которого святитель слег и в апреле 1925 года скончался. По сей день он остается одним из самых почитаемых архиереев, возглавлявших Русскую православную церковь.