Патриарх Кирилл надеется на преодоление церковного раскола на Украине

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил на встрече с патриархом Румынским Даниилом, что надеется на преодоление раскола на Украине.

В ходе встречи в своей резиденции в Даниловом монастыре обсуждалась религиозная ситуация на Украине и, в частности, вопрос исцеления раскола.

"Я надеюсь, что по милости Божией в какой-то момент все эти разделения удастся преодолеть. И я был рад свидетельству о том, что украинский епископат желает преодолеть эти разделения. В их сердце любовь к тем, кто отделился, и, конечно, они вместе со всеми страдают от этих разделений", — сказал патриарх, слова которого приводит в понедельник сайт Московского патриархата.

Предстоятель РПЦ также выразил выразил благодарность всем поместным православным церквам и лично предстоятелю Румынской церкви за поддержку канонической Церкви на Украине.

Архиерейский собор РПЦ ранее принял постановление, в котором изложил просьбу главы самопровозглашенной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета о восстановлении молитвенного и евхаристического общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе. Собор посчитал это письмо "шагом к преодолению раскола" на Украине и создал специальную комиссию для переговоров с Киевским патриархатом.

На пресс-конференции в минувшую пятницу Филарет сообщил, что обратился к Архиерейскому собору РПЦ с предложением о примирении ради создания автокефальной Украинской православной церкви и что он никогда не покается за то, что выбрал путь автокефалии УПЦ. Он также заявил, что УПЦ КП никогда не вернется в Московский патриархат. При этом, по его словам, Киевский патриархат готов пойти на диалог с РПЦ в рамках созданной комиссии, только если будет обсуждаться вопрос автокефалии Украинской церкви.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными Церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.

В 1992 году митрополит Филарет (Денисенко) потребовал для УПЦ автокефалии — статуса поместной церкви, предполагающего ее административную независимость. Не получив на это согласия, он, несмотря на данную клятву сохранить церковное единство на Украине, создал и юридически зарегистрировал так называемый Киевский патриархат. В 1997-м РПЦ отлучила Филарета от церкви и предала анафеме.